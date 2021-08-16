Сосєдов розгромив творчість Кіркорова: Це не має відношення до мистецтва і таланту

Музичний критик Сергій Сосєдов вже не перший раз жорстко висловлюється на адресу російського співака Філіпа Кіркорова

Сергій Сосєдов несхвально висловився про Філіпа Кіркорова / Фото: Скріншот з YouTube

Сергій Сосєдов вже розповідав, які пісні Філіпу Кіркорову варто було б виключити з репертуару . Тепер музичний критик вирішив знову висловитися про творчість співака.

Ой! Ну які у Кіркорова хіти !? Це не є творчістю , це не має відношення до мистецтва і таланту, – заявив Сосєдов виданню WomanHit.

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На думку музичного критика, у Філіпа Бедросовича висока працездатність, хороша генетика і яскрава зовнішність, але на цьому все.

Сергій Сосєдов розкритикував творчість Філіпа Кіркорова / Фото: Скріншот з YouTube

Але це не має відношення до його творчої потенції, – вважає Сергій Сосєдов.

До слова, музичний критик не в захваті від творчості багатьох зірок російського шоу-бізнесу.

Артисти сьогодні щось роблять, але це не є чимось видатним. Вони не бездарні – середніх здібностей. До цих артистам середньої руки відносяться і Кіркоров, і Басков, і Аллегрова ... та хто завгодно ", – поділився Сергій Сосєдов

Сергій Сосєдов / Фото: Скріншот з YouTube

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Філіп Кіркоров поки ніяк не коментував слова Сергія Сосєдова. А ось Алла Пугачова, про яку музичний критик часто невтішно відзивається, не ображається на Сосєдова.

Не чіпайте Сергійка, йому треба якось заробляти. Ну що робити – спочатку він заробляв на тому, що хвалив мене, тепер він заробляє на тому, що мене ... Я завжди кажу: "Ще хтось так говорить?" – висловилася одного разу співачка про музичному критиці.

Сергій Сосєдов прокоментував заборону на в'їзд в Україну:

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