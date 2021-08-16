Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Мадонні - 63!

LOBODA в Одесі

Царик VS Бужинська

Арзамасова народила

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Сосєдов розгромив творчість Кіркорова: Це не має відношення до мистецтва і таланту

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
16 серпня, 13:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Музичний критик Сергій Сосєдов вже не перший раз жорстко висловлюється на адресу російського співака Філіпа Кіркорова
Сергій Сосєдов несхвально висловився про Філіпа Кіркорова
Сергій Сосєдов несхвально висловився про Філіпа Кіркорова / Фото: Скріншот з YouTube

Сергій Сосєдов вже розповідав, які пісні Філіпу Кіркорову варто було б виключити з репертуару . Тепер музичний критик вирішив знову висловитися про творчість співака.

Ой! Ну які у Кіркорова хіти !? Це не є творчістю , це не має відношення до мистецтва і таланту, – заявив Сосєдов виданню WomanHit.

Реклама

На думку музичного критика, у Філіпа Бедросовича висока працездатність, хороша генетика і яскрава зовнішність, але на цьому все.

Сергій Сосєдов розкритикував творчість Філіпа Кіркорова
Сергій Сосєдов розкритикував творчість Філіпа Кіркорова / Фото: Скріншот з YouTube

Але це не має відношення до його творчої потенції, – вважає Сергій Сосєдов.

До слова, музичний критик не в захваті від творчості багатьох зірок російського шоу-бізнесу.

Артисти сьогодні щось роблять, але це не є чимось видатним. Вони не бездарні – середніх здібностей. До цих артистам середньої руки відносяться і Кіркоров, і Басков, і Аллегрова ... та хто завгодно ", – поділився Сергій Сосєдов

Сергій Сосєдов
Сергій Сосєдов / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

Філіп Кіркоров поки ніяк не коментував слова Сергія Сосєдова. А ось Алла Пугачова, про яку музичний критик часто невтішно відзивається, не ображається на Сосєдова.

Не чіпайте Сергійка, йому треба якось заробляти. Ну що робити – спочатку він заробляв на тому, що хвалив мене, тепер він заробляє на тому, що мене ... Я завжди кажу: "Ще хтось так говорить?" – висловилася одного разу співачка про музичному критиці.

Сергій Сосєдов прокоментував заборону на в'їзд в Україну:

Інші новини по темі:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Одеський кінофестиваль-2021 стартував
Наталі Портман для Vogue China
Всі обговорюють
LOBODA. Абсолютний аншлаг в Одесі
Бути в курсі
Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
Що ще додала Ксенія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти