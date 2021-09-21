19-летний победитель Голоса-10 рассекретил пол будущего ребенка (видео)

Роман Сасанчин рассекретил пол будущего ребенка / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

19-летний Роман и 23-летняя Иванна сообщили, что у них будет девочка. Будущие родители лопнули шарик, из которого посыпалось розовое конфетти.

У нас будет дочь. И да, мы ждали нашу девочку с самого начала, как только узнали о беременности. Ощущение подсказывали, что там маленькая принцесска растет. Я ее еще не знаю, а люблю больше всего на свете, – написала невеста Сасанчина.

Роман и Иванна обручились в июне этого года спустя год отношений. Сначала они жили в квартире, которую Роман получил после победы в вокальном шоу. Затем они переехали в Тернополь, чтобы помогать маме парня, боровшейся с коронавирусом.

Роман Сасанчин и его невеста Иванна долго не рассказывали о том, что ждут пополнение в семье из-за того, что боялись злых языков. В соцсетях молодые люди сообщили, что специально скрывали радостную новость.

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