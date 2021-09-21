19-річний переможець Голосу-10 розсекретив стать майбутньої дитини (відео)

Роман Сасанчін розсекретив стать майбутньої дитини / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

19-річний Роман та 23-річна Іванна повідомили , що у них буде дівчинка. Майбутні батьки лопнули кульку, з якої посипалося рожеве конфетті.

У нас буде донечка. І так, ми чекали на нашу дівчинку, ще з самого початку, як тільки дізналися про вагітність. Відчуття підсказували, що там маленька принцеска росте. Я її ще не знаю, а люблю більше за все на світі, – написала наречена Сасанчіна.

Роман і Іванна заручилися в червні цього року через рік стосунків. Спочатку вони жили в квартирі, яку Роман отримав після перемоги у вокальному шоу. Потім вони переїхали до Тернополя, щоб допомагати мамі хлопця, яка боролася з коронавірусом.

Роман Сасанчін і його наречена Іванна довго не розказували про те, що чекають поповнення в родині через те, що боялися злих язиків. У соцмережах молоді люди повідомили, що спеціально приховували радісну новину.

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