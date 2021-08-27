19-летний Роман Сасанчин впервые станет отцом: фото

Роман Сасанчин впервые станет отцом / Фото: instagram.com/sasanchyn_official
Недавно у Романа Сасанчина были большие проблемы в семье – его мама тяжело перенесла COVID-19, парень собирал деньги на ее лечение. К счастью, сейчас женщине уже лучше, а у Романа новые заботы – совсем скоро он впервые станет отцом.
Сасанчин пока что не делал официальных заявлений. В Instagram-аккаунте его 23-летней невесты Иванны появилось видео, на которых четко видно ее округлившийся животик.
Роман и Иванна обручились в июне этого года спустя год отношений. Сначала они жили в квартире, которую Роман получил после победы в вокальном шоу. Затем они переехали в Тернополь, чтобы помогать маме парня, боровшейся с коронавирусом.
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