19-летний Роман Сасанчин впервые станет отцом: фото

Роман Сасанчин впервые станет отцом / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Недавно у Романа Сасанчина были большие проблемы в семье – его мама тяжело перенесла COVID-19, парень собирал деньги на ее лечение. К счастью, сейчас женщине уже лучше, а у Романа новые заботы – совсем скоро он впервые станет отцом.

Сасанчин пока что не делал официальных заявлений. В Instagram-аккаунте его 23-летней невесты Иванны появилось видео, на которых четко видно ее округлившийся животик.

Скриншот: Instagram

Роман и Иванна обручились в июне этого года спустя год отношений. Сначала они жили в квартире, которую Роман получил после победы в вокальном шоу. Затем они переехали в Тернополь, чтобы помогать маме парня, боровшейся с коронавирусом.

Роман Сасанчин / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

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