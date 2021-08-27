19-річний преможець Голосу-10 Роман Сасанчін вперше стане батьком: фото

Роман Сасанчін вперше стане батьком / Фото: instagram.com/sasanchyn_official
Нещодавно у Романа Сасанчина були великі проблеми в сім'ї – його мама важко перенесла COVID-19, хлопець збирав гроші на її лікування. На щастя, зараз жінці вже краще, а у Романа нові турботи – зовсім скоро він вперше стане батьком.
Сасанчин поки що не робив офіційних заяв. В Instagram-акаунті його 23-річної нареченої Іванни з'явилося відео, на яких чітко видно її кругленький животик.
Роман і Іванна побралися в червні цього року через рік стосунків. Спочатку вони жили в квартирі, яку Роман отримав після перемоги у вокальному шоу. Потім вони переїхали до Тернополя, щоб допомагати мамі хлопця, яка боролася з коронавірусом.
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