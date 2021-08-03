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Kyivstoner станет отцом впервые: смотрим фото пары

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
3 августа, 11:04
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Kyivstoner некоторое время не афишировал свою личную жизнь. Новость о беременности избранницы рэпера стала неожиданностью для поклонников
Kyivstoner впервые показал свою девушку и сообщил, что станет отцом
Kyivstoner впервые показал свою девушку и сообщил, что станет отцом / Фото: instagram.com/kyivstoner/

В шоу-бизнесе беби-бум продолжается. Вчера MamaRika и Сергей Середа стали родителями впервые, а теперь к пополнению готовится рэпер Кyivstoner (Альберт Васильев). Музыкант впервые в Instagram показал свою возлюбленную Алину и поделился радостной новостью.

Будущие родители положили руки на живот, тем самым подчеркнув, интересное положении. При этом на безымянном пальце правой руки девушки заметно кольцо с крупным бриллиантом.

Kyivstoner сообщил, что станет отцом
Kyivstoner сообщил, что станет отцом / Фото: instagram.com/kyivstoner/

В комментариях будущих родителей стали поздравлять со скорым пополнением.

  • "Аааа круто!!! Альберт лучший!!!"
  • "Красивая пара"
  • "Поздравляю! Счастья вам!"

Что известно о новой девушке Kyivstoner

Избранницей Kyivstoner стала 24-летняя Алина. По образования девушка актриса, но после окончания учебы работала в ресторанной сфере.

Как рассказала девушка у себя в InstaStories. С Альбертом они познакомились на дне рождения общей подруги. Сколько пара вместе Алина не стала говорить. Не захотела девушка рассказывать и о том, на каком сроке она находится. Известно только, что пара ждет сына.

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Как звезды сообщали своим любимым о беременности – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

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