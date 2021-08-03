Kyivstoner станет отцом впервые: смотрим фото пары

В шоу-бизнесе беби-бум продолжается. Вчера MamaRika и Сергей Середа стали родителями впервые, а теперь к пополнению готовится рэпер Кyivstoner (Альберт Васильев). Музыкант впервые в Instagram показал свою возлюбленную Алину и поделился радостной новостью.
Будущие родители положили руки на живот, тем самым подчеркнув, интересное положении. При этом на безымянном пальце правой руки девушки заметно кольцо с крупным бриллиантом.
В комментариях будущих родителей стали поздравлять со скорым пополнением.
- "Аааа круто!!! Альберт лучший!!!"
- "Красивая пара"
- "Поздравляю! Счастья вам!"
Что известно о новой девушке Kyivstoner
Избранницей Kyivstoner стала 24-летняя Алина. По образования девушка актриса, но после окончания учебы работала в ресторанной сфере.
Как рассказала девушка у себя в InstaStories. С Альбертом они познакомились на дне рождения общей подруги. Сколько пара вместе Алина не стала говорить. Не захотела девушка рассказывать и о том, на каком сроке она находится. Известно только, что пара ждет сына.
Как звезды сообщали своим любимым о беременности – смотрите в сюжете:
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