Kyivstoner станет отцом впервые: смотрим фото пары

Kyivstoner некоторое время не афишировал свою личную жизнь. Новость о беременности избранницы рэпера стала неожиданностью для поклонников

Kyivstoner впервые показал свою девушку и сообщил, что станет отцом / Фото: instagram.com/kyivstoner/

В шоу-бизнесе беби-бум продолжается. Вчера MamaRika и Сергей Середа стали родителями впервые, а теперь к пополнению готовится рэпер Кyivstoner (Альберт Васильев). Музыкант впервые в Instagram показал свою возлюбленную Алину и поделился радостной новостью.

Будущие родители положили руки на живот, тем самым подчеркнув, интересное положении. При этом на безымянном пальце правой руки девушки заметно кольцо с крупным бриллиантом.

Kyivstoner сообщил, что станет отцом / Фото: instagram.com/kyivstoner/

В комментариях будущих родителей стали поздравлять со скорым пополнением.

"Аааа круто!!! Альберт лучший!!!"

"Красивая пара"

"Поздравляю! Счастья вам!"

Что известно о новой девушке Kyivstoner

Избранницей Kyivstoner стала 24-летняя Алина. По образования девушка актриса, но после окончания учебы работала в ресторанной сфере.

Как рассказала девушка у себя в InstaStories. С Альбертом они познакомились на дне рождения общей подруги. Сколько пара вместе Алина не стала говорить. Не захотела девушка рассказывать и о том, на каком сроке она находится. Известно только, что пара ждет сына.

В тренде MamaRika и Сергей Середа впервые стали родителями

Как звезды сообщали своим любимым о беременности – смотрите в сюжете:

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