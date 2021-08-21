Кайли Дженнер беременна во второй раз – инсайдер

Звезда семейства Кардашьян-Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта. У пары уже есть 3-летняя дочь Сторми

Кайли Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер недавно отпраздновала 24-й день рождения. И, судя по всему, новый год своей жизни она встретила в положении. Инсайдеры People сообщают, что Кайли и Трэвис ждут второго ребенка, но еще не готовы объявить об этом официально.

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Но пару уже во всю поздравляют в социальных сетях и СМИ. А сама Кайли Дженнер много раз в интервью говорила, что мечтает родить для Сторми брата или сестру.