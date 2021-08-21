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Кайли Дженнер беременна во второй раз – инсайдер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
21 августа, 15:06
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Звезда семейства Кардашьян-Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта. У пары уже есть 3-летняя дочь Сторми
Кайли Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта
Кайли Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер недавно отпраздновала 24-й день рождения. И, судя по всему, новый год своей жизни она встретила в положении. Инсайдеры People сообщают, что Кайли и Трэвис ждут второго ребенка, но еще не готовы объявить об этом официально.

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Но пару уже во всю поздравляют в социальных сетях и СМИ. А сама Кайли Дженнер много раз в интервью говорила, что мечтает родить для Сторми брата или сестру.

Ей нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут ребенка, – цитирует People свой источник.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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