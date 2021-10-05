5 украинских актеров, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда (фото)

Накануне вышел 25-й фильм бондианы "Не время умирать", который стал последним для Дэниела Крейга в этой роли. Теперь зрителей ждет новая глава о Бонде и, соответственно, новый актер (а может и актриса), который привнесет в образ этого персонажа что-то новое.

Мы подумали, если бы фильмы о Джеймсе Бонде снимали в Украине, то, несмотря на молодой возраст нашего кинематографа, у нас бы точно нашлись лица, которые выглядели убедительно в амплуа легендарного знаменитого шпиона с лицензией на убийство.

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Как бы мог выглядеть украинский Джеймс Бонд – "Сегодня" попробовали представить.

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

31-летний Тарас Цымбалюк, секс-символ украинского экрана, завоевавший любовь зрителей своими ролями в популярных украинских сериалах, определенно был бы главным претендентом на роль украинского Джеймса Бонда. Тем более, что актер обладает как харизмой, так и отличной физической формой, что тоже немаловажно, ведь агент 007 любит эффектно снимать рубашку на экране.

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Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев / Фото: instagram.com/seitablaiev

Знаменитый украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев показал себя и как превосходный киноактер. Обладатель магнетической внешности, Ахтемсыграл в десятках сериалов и фильмов, включая собственные ленты, в которых он выступал режиссером. При этом, персонажи актера всегда непростые и глубокие. На Бонда с таким типажом украинцы бы точно захотели посмотреть.

Александр Пискунов

Александр Пискунов / Фото: instagram.com/peacekunow

29-летнего актера Александра Пискунова зрители уже не раз видели на больших киноэкранах. Он появился в словацко-украинском фильме "Межа", боевике Ахтема Сейтаблаева "Киборги", американском фильме "Смерть Сталина, "Круты 1918" и многих других проектах. И даже если он выглядит еще слишком молодо для роли 35-летнего Бонда, возможно, он бы омолодил этого персонажа.

Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук / Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

Звезда украинских телепроектов, актер кино и театра Богдан Юсипчук умеет приковывать к себе внимание зрителя. Актер не раз снимался в экшен сценах и может похвастаться крутой физической подготовкой. Не забудем и победу Юсипчука на конкурсе Mister Sea World-2018, где он получил титул самого красивого мужчины мира. Как мы все помним, Джеймс Бонд – тот еще соблазнитель женских сердец.

Андрей Исаенко

Андрей Исаенко / Фото: instagram.com/isaenko_andrii

Один из самых ярких актеров украинского кинематографа, 35-летний Андрей Исаенко стал известным широкой аудитории с 2017 года, когда появился в фильме "Киборги" в роли "Субботы". В каждом новом проекте актер перевоплощается так, что его и не сразу узнаешь. Например, в этом году с его участием выходит новый фильм "Я працюю на цвинтарі". Стоит отметить также роль в сериале "Козаки. Абсолютно брехлива історія", и, конечно же, "Захара Беркута", где Андрея точно непросто узнать.

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