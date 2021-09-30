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Секс с автомобилями и ненависть к мужчинам. В прокат вышел Титан – победитель Канн-2021

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
30 сентября, 19:31
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30 сентября на экраны украинских кинотеатров выходит скандальный боди-хоррор "Титан", чья победа на Каннском кинофестивале этого года шокировала весь мир
Кадр из фильма "Титан"
Кадр из фильма "Титан" / Фото: пресс-служба

"Титан" – это вторая полнометражная картина французской кинорежиссера Джулии Дюкорно. Предыдущая ее работа – хоррор с элементами каннибализма "Сырое" – также была представлена в основном конкурсе фестиваля в 2016 году и завоевала Приз ФИПРЕССИ. Новый боди-хоррор и триллер "Титан" превзошел шокирующий дебют режиссера и получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля этим летом. Почему фильм называют скандальным и о чем сюжет – рассказываем далее.

Кадр из фильма "Титан" (2021)
Кадр из фильма "Титан" (2021) / Фото: Скриншот из YouTube

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По сюжету, Алексия работает стриптизершей и имеет сексуальное влечение к автомобилям. Из-за тяжелой детской травмы (в детстве после аварии ей вставили в череп титановую пластину), а также отсутствия родительской любви, она выросла склонной к насилию. Когда ее неконтролируемая агрессия заходит слишком далеко, она меняет внешность и выдает себя за другого человека.

Главные роли в ленте исполнили убедительная дебютантка Агата Руссель и 5-кратный номинант и обладатель Премии "Сезар", а также Награды за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля Венсан Линдон.

Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории Каннского фестиваля, которая получила главный приз.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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