"Титан" – это вторая полнометражная картина французской кинорежиссера Джулии Дюкорно. Предыдущая ее работа – хоррор с элементами каннибализма "Сырое" – также была представлена в основном конкурсе фестиваля в 2016 году и завоевала Приз ФИПРЕССИ. Новый боди-хоррор и триллер "Титан" превзошел шокирующий дебют режиссера и получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля этим летом. Почему фильм называют скандальным и о чем сюжет – рассказываем далее.
По сюжету, Алексия работает стриптизершей и имеет сексуальное влечение к автомобилям. Из-за тяжелой детской травмы (в детстве после аварии ей вставили в череп титановую пластину), а также отсутствия родительской любви, она выросла склонной к насилию. Когда ее неконтролируемая агрессия заходит слишком далеко, она меняет внешность и выдает себя за другого человека.
Главные роли в ленте исполнили убедительная дебютантка Агата Руссель и 5-кратный номинант и обладатель Премии "Сезар", а также Награды за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля Венсан Линдон.
Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории Каннского фестиваля, которая получила главный приз.
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