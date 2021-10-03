10 девушек последнего Джеймса Бонда. Кто лучшая? (голосование)

Все актрисы, сыгравшие подруг, напарниц и возлюбленных знаменитого агента 007 мгновенно обретали мировую славу. А за все пять фильмов, в которых сыграл Дэниел Крейг, у его персонажа была не одна девушка

Все девушки последнего Джеймса Бонда / Фото: Pinterest, themoviedb.org

30 сентября состоялась премьера 25-го фильма о Джеймса Бонде, который ознаменовал последний выход Дэниела Крейга в этой роли. Актер играл этого персонажа на протяжении 15 лет, что в сумме составило пять фильмов. Агент 007 за это время сильно изменился: от обольстителя красоток и злодеек до уже зрелого супершпиона в отставке.

"Сегодня" собрали всех актрис, которые сыграли подружек Джеймса Бонда и с которыми у Дэниела Крейга "возникала химия" на экране. (Скролльте вниз страницы, чтобы проголосовать за фаворитку.)

Ева Грин (Веспер Линд в "Казино "Рояль")

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Ева Грин в роли девушки Джеймса Бонда / Фото: Pinterest

Ева Грин – можно сказать, первая девушка Джеймса Бонда, поскольку появляется в экранизации первого романа Яна Флеминга "Казино "Рояль". Фильм также стал дебютом для Дэниела Крейга в роли агента 007. Ева Грин сыграла Веспер Линд – представителя королевского казначейства, от которой зависит, сможет ли Бонд участвовать в турнире в казино.

Катерина Мурино (Соланж в "Казино "Рояль")

Катерина Мурино в "Казино "Рояль" / Фото: Pinterest

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Итальянская актриса Катерина Мурино, которая в свое время победила на конкурсе "Мисс Италия", благодаря роли Соланж (супруга террориста Димитриоса) обрела мировую славу. А поскольку у Бонда за один фильм может быть несколько девушек, то он не смог устоять перед такой красоткой.

Ольга Куриленко (Камила Монтес в "Кванте милосердия")

Ольга Куриленко в роли девушки Джеймса Бонда / Фото: Pinterest

В сиквеле "Казино "Рояль" Джеймс Бонд противостоит члену организации "Квант", который планирует устроить переворот в Боливии. Предотвратить это, а также отомстить за смерть Веспер Линд Джеймсу Бонду помогает бывший агент военной разведки Боливии Камилла Монтес. Ее воплотила на экране знаменитая актриса родом из Украины Ольга Куриленко.

Джемма Артертон (Строберри Филдс в "Кванте милосердия")

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Дэниел Крейг и Джемма Артертон / Фото: themoviedb.org

Британка Джемма Артертон стала еще одной напарницей Бонда в "Кванте милосердия". Ее героиня, агент МИ-6 Строберри Филдс, также поддается чарам Джеймса Бонда и проводит с ним ночь. Спустя годы после выхода фильма Джемма Артертон призналась Daily Mail, что эта роль была для нее очень простой.

Строберри была забавной и милой. И не более, – сказала актриса о своей героине.

Наоми Харрис (Ив Манипенни в "007: Координаты: "Скайфолл", "007: Спектр")

Наоми Харрис в роли Ив Манипенни / Фото: Pinterest

Наоми Харрис сложно назвать девушкой Бонда, она скорее его соратница. Кроме того, в отличие от "девушек агента 007", ее героиня Ив Манипенни – секретарь главы МИ-6 – появляется почти во всех фильмах бондианы. Актриса Наоми Харрис, комментируя свою роль, отмечала, что она не просто сражается рядом с Джеймсом Бондом – она сама как Бонд в юбке. Ее персонаж появляется и в последнем фильме с Дэниелом Крейгом – "Не время умирать".

Беренис Марло (Северин в "007: Координаты: "Скайфолл")

Беренис Марло в роли девушки Бонда / Фото: themoviedb.org

А вот по праву девушкой Бонда в фильме "007: Координаты "Скайфолл" может называться Северин, которую сыграла французская актриса Беренис Марло. Северин когда-то была в сексуальном рабстве, а в фильме она сотрудничает с Бондом, чтобы остановить своего босса Рауля Сильву.

Персонаж Северин критиковали, поскольку в фильме Джеймс Бонд довольно холодно реагирует на ее смерть после того, как соблазняет ее.

Леа Сейду (Мадлен Суонн в "007: Спектр", "Не время умирать")

Дэниел Крейг и Леа Сейду в фильме "007: Спектр" / Фото: themoviedb.org

Леа Сейду сыграла Мадлен Суонн – последнюю на данный момент девушку Джеймса Бонда в фильмах с Дэниелом Крейгом. Мадлен впервые появляется в фильме "007: Спектр" и играет дочь члена организации "Квант", с которой Бонд сражался несколько лет назад. В фильме "Не время умирать" Мадлен по-прежнему является возлюбленной Бонда и в завязке сюжета наслаждается с ним отдыхом на Ямайке.

Моника Беллуччи (Люсия Скиарра в "007: Спектр")

Моника Беллуччи в роли Люсии Скиарры / Фото: Pinterest

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи сыграла достаточно зрелую героиню – вдову опасного террориста Марко Скиарра. Люсия Скиарра знакомится на его похоронах с Джеймсом Бондом, который спасает ей жизнь.

Стефани Сигман (Эстрелла в "007: Спектр")

Стефани Сигман в роли девушки Бонда / Фото: Pinterest

По сюжету, в ленте "007: Спектр" Джеймс Бонд оказывается в Мехико, где появляется на праздновании Дня мертвых в сопровождении Эстреллы. Эту героиню на экране воплотила яркая мексиканская актриса Стефани Сигман.

Ана де Армас (Палома в "Не время умирать")

Ана де Армас в фильме "Не время умирать" / Фото: themoviedb.org

Джеймс Бонд в последнем на сегодня фильме оказывается на Кубе и сталкивается с резиденткой ЦРУ Паломой. Ее сыграла Ана де Армас, которая появляется в таком образе, что не может устоять ни один мужчина. Только вот если прежний Бонд соблазнил бы красавицу, повзрослевший агент 007 в исполнении Дэниела Крейга сохраняет верность своей Мадлен Суонн. Поэтому персонаж Аны де Армас хоть и соблазнительный, но называться девушкой Бонда она не может.

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