74 годовщина брака Елизаветы II и принца Филиппа. Вспоминаем королевскую свадьбу в фото

20 ноября в Великобритании отмечают День памяти свадьбы королевы Елизаветы II. / Фото: Getty Images
20 ноября проходит 74-я годовщина со дня свадьбы королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, который умер за два месяца до своего 100 дня рождения.
Елизавета, которая стала часто пропускать важные мероприятия из-за самочувствия, вышла замуж за принца в 1947 году. Ей тогда был 21 год, а ее будущему мужу – 26.
"Сегодня" решили вспомнить романтическую историю долгой любви Елизаветы и Филиппа в фото.
Первая встреча
Знакомство Филиппа и Елизаветы состоялось в 1934 году на свадьбе греческой принцессы Марины, однако тогда еще рано было говорить о каких-то чувствах, потому что принцессе было всего восемь лет.
Второй раз будущая пара встретилась, когда Елизавете было 13 лет, а Филиппу – 18 и он учился в Британском королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Именно эта встреча и стала судьбоносной.
Отметим, что принц Филипп Маунтбеттен являлся офицером британского флота, членом греческой и датской королевских семей и праправнуком королевы Виктории. Поэтому он еще приходился Елизавете четырехюродным братом.
Высокий красавец моряк покорил сердце юной принцессы, и они начали тайно переписываться. Филипп стал часто гостить в Букингемском дворце.
Интересно, что сначала родители Елизаветы не видели Филиппа в роли мужа принцессы, однако девушка убедила их, что именно он – ее судьба. Поэтому король Георг VI – отец принцессы – дал разрешение на брак.
Пышная королевская свадьба
Накануне свадьбы Филипп пошел на немалые жертвы ради любви. В первую очередь герцог Эдинбургский принял англиканство. Напомним, такую же процедуру несколько лет назад прошла Меган Маркл – жена принца Гарри.
Кроме того, Филипп отказался от титулов "принц Греческий" и "принц Датский" и принял британское подданство.
В то же время король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвицкого.
И вот 20 ноября 1947 года настал тот самый трогательный момент для каждой женщины – замужество. Свадьба проходила в Вестминстерском аббатстве. Там было около двух тысяч гостей. Само торжество транслировалось на телевидении.
Стоит добавить, что праздник проходил в послевоенное непростое время, поэтому королевская свадьба, по британским меркам, была скромной. Так, Елизавета сама купила ткань для платья, которую ей помогали шить портные.
Интересный факт: на церемонии принцесса настояла на том, чтобы произнести традиционную клятву, в которой обещала повиноваться мужу. Это смутило многих гостей, ведь они понимали, что когда принцесса станет королевой, то наоборот Филипп должен подчиняться ей.
Как бы то ни было, свою семейную жизнь они прожили достойно. В королевском браке родилось четверо детей – принц Чарльз (главный наследник престола), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.
Также у Елизаветы и Филиппа есть восемь внуков и 11 правнуков. Последнюю правнучку Лилибет принц уже не застал – она родилась после его смерти.
Вот такая история любви – сильная, романтическая и вечная. Чувства Елизаветы и Филиппа не угасали 73 года и даже после смерти принца их любовь будет существовать еще очень долго.
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