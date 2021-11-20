74 годовщина брака Елизаветы II и принца Филиппа. Вспоминаем королевскую свадьбу в фото

20 ноября в Великобритании отмечают День памяти свадьбы королевы Елизаветы II. / Фото: Getty Images

20 ноября проходит 74-я годовщина со дня свадьбы королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, который умер за два месяца до своего 100 дня рождения.

Елизавета, которая стала часто пропускать важные мероприятия из-за самочувствия, вышла замуж за принца в 1947 году. Ей тогда был 21 год, а ее будущему мужу – 26.

Реклама

"Сегодня" решили вспомнить романтическую историю долгой любви Елизаветы и Филиппа в фото.

Королева і принц Філіп на Королівському Віндзорському кінному шоу 1982 року. / Фото: Getty Images

Первая встреча

Знакомство Филиппа и Елизаветы состоялось в 1934 году на свадьбе греческой принцессы Марины, однако тогда еще рано было говорить о каких-то чувствах, потому что принцессе было всего восемь лет.

Реклама

Второй раз будущая пара встретилась, когда Елизавете было 13 лет, а Филиппу – 18 и он учился в Британском королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Именно эта встреча и стала судьбоносной.

Принцесса Елизавета стоит с женихом лейтенантом Филиппом Маунтбеттеном. / Фото: Getty Images

Отметим, что принц Филипп Маунтбеттен являлся офицером британского флота, членом греческой и датской королевских семей и праправнуком королевы Виктории. Поэтому он еще приходился Елизавете четырехюродным братом.

Реклама

Высокий красавец моряк покорил сердце юной принцессы, и они начали тайно переписываться. Филипп стал часто гостить в Букингемском дворце.

Королева Елизавета II и принц Филипп в Балморале в 1972 году. / Фото: Getty Images

Интересно, что сначала родители Елизаветы не видели Филиппа в роли мужа принцессы, однако девушка убедила их, что именно он – ее судьба. Поэтому король Георг VI – отец принцессы – дал разрешение на брак.

Пышная королевская свадьба

Накануне свадьбы Филипп пошел на немалые жертвы ради любви. В первую очередь герцог Эдинбургский принял англиканство. Напомним, такую же процедуру несколько лет назад прошла Меган Маркл – жена принца Гарри.

Королева Єлизавета II зі своїм чоловіком герцогом Единбурзьким Філіпом у день весілля. / Фото: Getty Images

Кроме того, Филипп отказался от титулов "принц Греческий" и "принц Датский" и принял британское подданство.

В то же время король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвицкого.

Королева Елизавета и принц Филипп в Букингемском дворце в день свадьбы. / Фото: Getty Images

И вот 20 ноября 1947 года настал тот самый трогательный момент для каждой женщины – замужество. Свадьба проходила в Вестминстерском аббатстве. Там было около двух тысяч гостей. Само торжество транслировалось на телевидении.

Королева Елизавета II и принц Филипп в день своей свадьбы 20 ноября 1947 года. / Фото: Getty Images

Стоит добавить, что праздник проходил в послевоенное непростое время, поэтому королевская свадьба, по британским меркам, была скромной. Так, Елизавета сама купила ткань для платья, которую ей помогали шить портные.

Интересный факт: на церемонии принцесса настояла на том, чтобы произнести традиционную клятву, в которой обещала повиноваться мужу. Это смутило многих гостей, ведь они понимали, что когда принцесса станет королевой, то наоборот Филипп должен подчиняться ей.

Королева Єлизавета, принц Філіп, а також члени королівської родини в Букінгемському палаці. / Фото: Getty Images

Как бы то ни было, свою семейную жизнь они прожили достойно. В королевском браке родилось четверо детей – принц Чарльз (главный наследник престола), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Принц Эндрю на руках у принца Филиппа, королева Елизавета, принц Чарльз и принцесса Анна на пикнике. / Фото: Getty Images

Также у Елизаветы и Филиппа есть восемь внуков и 11 правнуков. Последнюю правнучку Лилибет принц уже не застал – она родилась после его смерти.

Королева Елизавета II с принцем Филиппом в Вестминстерском дворце 4 июня 2014 года. / Фото: Getty Images

Вот такая история любви – сильная, романтическая и вечная. Чувства Елизаветы и Филиппа не угасали 73 года и даже после смерти принца их любовь будет существовать еще очень долго.

Другие новости о королевской семье: