74-та річниця шлюбу Єлизавети ІІ та принца Філіпа. Згадуємо королівське весілля у фото

20 листопада у Великій Британії відзначають День пам'яті весілля королеви Єлизавети II. / Фото: Getty Images

20 листопада минає 74-та річниця від дня весілля королеви Єлизавети II та герцога Единбурзького Філіпа, який помер за два місяці до свого 100-го дня народження.

Єлизавета, яка стала часто пропускати важливі заходи через самопочуття, вийшла заміж за принца 1947 року. Їй тоді був 21 рік, а її майбутньому чоловікові – 26.

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"Сьогодні" вирішили згадати романтичну історію довго кохання Єлизавети та Філіпа у фото.

Королева і принц Філіп на Королівському Віндзорському кінному шоу 1982 року. / Фото: Getty Images

Перша зустріч

Знайомство Філіпа та Єлизавети відбулося 1934 року на весіллі грецької принцеси Марини, однак тоді ще рано було говорити про якісь почуття, бо ж принцесі було лише вісім років.

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Вдруге майбутня пара зустрілась, коли Єлизаветі було 13 років, а Філіпу – 18 і він навчався у Британському королівському військово-морському коледжі в Дартмуті. Саме ця зустріч і стала доленосною.

Принцеса Єлизавета стоїть з нареченим лейтенантом Філіпом Маунтбеттеном. / Фото: Getty Images

Зазначимо, що принц Філіп Маунтбеттен був офіцером британського флоту, членом грецької та датської королівських сімей і праправнуком королеви Вікторії. Тому він ще й доводився Єлизаветі чотириюрідним братом.

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Високий красень моряк підкорив серце юної принцеси, і вони почали таємно листуватися. Філіп став часто гостювати у Букінгемському палаці.

Королева Єлизавета II і принц Філіп в Балморалі у 1972 році. / Фото: Getty Images

Цікаво, що спочатку батьки Єлизавети не бачали Філіпа у ролі чоловіка принцеси, проте дівчина переконала їх, що саме він – її доля. Тож король Георг VI – батько принцеси – дав дозвіл на шлюб.

Пишне королівське весілля

Напередодні весілля Філіп пішов на чималі жертви заради кохання. Насамперед герцог Единбурзький прийняв англіканство. Нагадаємо, таку саму процедуру декілька років тому пройшла Меган Маркл – дружина принца Гаррі.

Королева Елизавета II со своим мужем герцогом Эдинбургским Филиппом в день свадьбы. / Фото: Getty Images

Окрім цього, Філіп відмовився від титулів "принц Грецький" і "принц Данський" та прийняв британське підданство.

Натомість король Георг VI присвоїв майбутньому зятю титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Грінвицького.

Королева Єлизавета і принц Філіп у Букінгемському палаці у день весілля. / Фото: Getty Images

І от 20 листопада 1947 року настав той самий зворушливий момент для кожної жінки – заміжжя. Весілля проходило у Вестмінстерському абатстві. Так було майже дві тисячі гостей. Саме торжество транслювалося на телебаченні.

Королева Єлизавета II і принц Філіп в день свого весілля 20 листопада 1947 року. / Фото: Getty Images

Варто додати, що свято проходило у післявоєнний непростий час, тому королівське весілля, за британськими мірками, було скромним. Так, Єлизавета сама купила тканину для сукні, яку їй допомагали шити кравці.

Цікавий факт: на церемонії принцеса наполягла на тому, щоб виголосити традиційну клятву, в якій обіцяла коритися чоловікові. Це збентежило багатьох гостей, адже вони розуміли, що коли принцеса стане королевою, то, навпаки, Філіп повинен підкорятися їй.

Королева Елизавета, принц Филипп, а также члены королевской семьи в Букингемском дворце. / Фото: Getty Images

Як би там не було, своє сімейне життя вони прожили гідно. У королівському шлюбі народилося четверо дітей – принц Чарльз (головний спадкоємець престолу), принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

Принц Ендрю на руках у принца Філіпа, королева Єлизавета, принц Чарльз і принцеса Анна на пікніку. / Фото: Getty Images

Також у Єлизавети та Філіпа є вісім онуків та 11 правнуків. Останню правнучку Лілібет принц вже не застав – вона народилася після його смерті.

Королева Єлизавета II з принцом Філіпом у Вестмінстерському палаці 4 червня 2014 року. / Фото: Getty Images

Ось така історія кохання – сильна, романтична і вічна. Почуття Єлизавети та Філіпа не згасали 73 роки, і навіть після смерть принца їхня любов існуватиме ще дуже довго.

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