Актер Андрей Фединчик, служащий в ВСУ, получил государственную награду от Зеленского

Андрей Фединчик стал заслуженным артистом Украины / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Так, актеру Андрею Фединчику присвоили почетное звание – Заслуженный артист Украины. Сейчас артист защищает Родину в рядах ВСУ. Поэтому награду вместо него получила его жена, актриса Наталья Денисенко.

В Instastories Денисенко показала, как выглядит награда мужа.

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Эта награда уже полтора года ждала вручения. Андрей не смог сам получить, потому что несет службу и уже официально военный, – объяснила кинозвезда.

Скриншот Instagram

Также получила награду – орден княгини Ольги III степени актриса Олеся Жураковская. Наталья Денисенко отметила, что была рада видеть свою коллегу, которая получила отличие.

Когда увидела ее, едва сдержала слезы, — поделилась Денисенко.

Скриншот Instagram

Отметим, что еще многие деятели культуры получили государственные награды – их вручал министр культуры и информационной политики в Национальной опере Украины. В Facebook Александр Ткаченко опубликовал весь список награжденных звезд и показал фото с ними.

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Они лечат искусством, несут свет людям, становятся волонтерами, некоторые пошли защищать родную землю от российских оккупантов. Сегодня в Украине война, но жизнь продолжается. Труд каждого украинца приближает нас к победе. А культурный фронт сегодня без преувеличения – на передовой, – отметил Ткаченко.

Напомним, в апреле Наталья Денисенко встретилась с мужем после долгой разлуки.

Кстати, недавно Андрей Фединчик затроллил пропагандистов РФ , чтобы поднять настроение и боевой дух украинцам.