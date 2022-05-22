Актор Андрій Федінчик, який служить в ЗСУ, отримав державну нагороду від Зеленського

Андрій Федінчик став заслуженим артистом України

Так, актору Андрію Федінчику надали почесне звання – Заслужений артист України. Наразі артист захищає Батьківщину в лавах ЗСУ. Тож нагороду замість нього отримала його дружина, акторка Наталка Денисенко.

В Instastories Денисенко показала, як виглядає нагорода чоловіка.

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Ця нагорода вже півтора року чекала на вручення. Андрій не зміг сам отримати, бо несе службу і вже офіційно військовий, — пояснила кінозірка.

Скріншот Instagram

Також отримала нагороду – орден княгині Ольги ІІІ ступеня акторка Олеся Жураківська. Наталка Денисенко зазначила, що була дуже рада бачити свою колегу, яка отримала відзнаку.

Як побачила її, то ледве стримала сльози, — поділилась Денисенко.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що ще чимало діячів культури отримали державні нагороди – їх вручав міністр культури та інформаційної політики у Національній опері України. У Facebоok Олександр Ткаченко опублікував весь перелік нагороджених зірок та показав фото з ними.

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Вони лікують мистецтвом, несуть світло людям, стають волонтерами, дехто пішов боронити рідну землю від російських окупантів. Сьогодні в Україні війна, але життя продовжується. Праця кожного українця наближає нас до перемоги. А культурний фронт сьогодні без перебільшення – на передовій, – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, у квітні Наталка Денисенко зустрілась з чоловіком після довгої розлуки.

До речі, нещодавно Андрій Федінчик затролив пропагандистів РФ, щоб підняти настрій та бойовий дух українцям.