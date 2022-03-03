Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине

Чулпан Хаматова обратилась к Путину / Фото: Инстаграм Чулпан Хаматовой

Идет восьмой день российского вторжения в Украину. Кажется, что это все один кошмарный сон и мы просто забыли проснуться. Но украинцы – великая нация, которая перед лицом угрозы оккупанта консолидировалась и сейчас поражает мужеством все страны цивилизованного мира. За нами правда!

Недавно мы писали, что киносообщество всего мира приобщается к бойкоту российского кинематографа. В контексте мировой борьбы с рашизмом расскажем также, что есть небезразличные и мыслящих люди в РФ, которые также не хотят войны, понимая всю ее абсурдность и бесчеловечность.

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На своей странице в Инстаграм известная российская актриса, меценат и соучредитель фонда "Подари жизнь" – Чулпан Хаматова – опубликовала обращение свое, а также других коллег из сферы благотворительности, в котором они выступают категорически против российского вторжения и просят Путина прекратить войну в Украине.

"Господин президент,

Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины.

Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия.



Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров.



Бермант Екатерина, директор Благотворительного фонда "Детские сердца"

Наталья Луговая, генеральный директор Благотворительного фонда "Живи сейчас"

Елена Мартьянова, директор Фонда помощи хосписам "Вера"

Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации "Ночлежка"

​​Александр Семин, член Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"

Константин Седов, учредитель и руководитель АНО "Больничные клоуны"

Авдотья Смирнова, президент фонда "Выход"

Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда "Здесь и сейчас"

Иван Рожанский, директор фонда "Жизненный путь"

Нюта Федермессер, учредитель и член Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"

Чулпан Хаматова, учредитель фонда "Подари жизнь"

Екатерина Шергова, директор фонда "Подари жизнь"

Александра Щеткина, директор Фонда помощи людям с деменцией и их семьям "Альцрус"

Дмитрий Ямпольский, председатель Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"

Ксения Раппопорт, попечитель Фонда "Дети-Бабочки"

Лида Мониава, учредитель Фонда "Дом с маяком"

Мария Островская, президент Санкт-Петербургской благотворительной организации "Перспективы"

Алексей Сиднев, председатель правления НП "Мир старшего поколения"

Анна Битова, председатель правления РБОО "Центр лечебной педагогики""

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Чулпан, благодарим вас за позицию!

Также напомним, есть и другие публичные люди в РФ, которые высказались против войны в Украине.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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