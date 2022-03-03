Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине

Чулпан Хаматова обратилась к Путину / Фото: Инстаграм Чулпан Хаматовой
Идет восьмой день российского вторжения в Украину. Кажется, что это все один кошмарный сон и мы просто забыли проснуться. Но украинцы – великая нация, которая перед лицом угрозы оккупанта консолидировалась и сейчас поражает мужеством все страны цивилизованного мира. За нами правда!
Недавно мы писали, что киносообщество всего мира приобщается к бойкоту российского кинематографа. В контексте мировой борьбы с рашизмом расскажем также, что есть небезразличные и мыслящих люди в РФ, которые также не хотят войны, понимая всю ее абсурдность и бесчеловечность.
На своей странице в Инстаграм известная российская актриса, меценат и соучредитель фонда "Подари жизнь" – Чулпан Хаматова – опубликовала обращение свое, а также других коллег из сферы благотворительности, в котором они выступают категорически против российского вторжения и просят Путина прекратить войну в Украине.
"Господин президент,
Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины.
Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия.
Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров.
Бермант Екатерина, директор Благотворительного фонда "Детские сердца"
Наталья Луговая, генеральный директор Благотворительного фонда "Живи сейчас"
Елена Мартьянова, директор Фонда помощи хосписам "Вера"
Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации "Ночлежка"
Александр Семин, член Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"
Константин Седов, учредитель и руководитель АНО "Больничные клоуны"
Авдотья Смирнова, президент фонда "Выход"
Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда "Здесь и сейчас"
Иван Рожанский, директор фонда "Жизненный путь"
Нюта Федермессер, учредитель и член Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"
Чулпан Хаматова, учредитель фонда "Подари жизнь"
Екатерина Шергова, директор фонда "Подари жизнь"
Александра Щеткина, директор Фонда помощи людям с деменцией и их семьям "Альцрус"
Дмитрий Ямпольский, председатель Управляющего совета Фонда помощи хосписам "Вера"
Ксения Раппопорт, попечитель Фонда "Дети-Бабочки"
Лида Мониава, учредитель Фонда "Дом с маяком"
Мария Островская, президент Санкт-Петербургской благотворительной организации "Перспективы"
Алексей Сиднев, председатель правления НП "Мир старшего поколения"
Анна Битова, председатель правления РБОО "Центр лечебной педагогики""
Чулпан, благодарим вас за позицию!
Также напомним, есть и другие публичные люди в РФ, которые высказались против войны в Украине.
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
- Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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