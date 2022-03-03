Киносообщество всего мира приобщается к бойкоту российского кинематографа

Украина призвала миру киносообщество к бойкоту российского кинематографа из-за полномасштабной войны, развязанной Россией на ее территории

Российскому кино объявляют бойкот / Фото: Getty Images

К бойкоту присоединились продюсерская организация UK producers’ body Pact , Польский киноинститут и кинокомпания Universal Pictures , отменившей премьеры своих фильмов в России

BBC Studios решила прекратить лицензирование контента для российских пользователей, а Netflix отказался транслировать российские каналы Также в России перестал работать видеосервис Мегого и приложение Cinema 4D.

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Кроме того, к бойкоту российского и белорусского кино призвали и представители эстонской киноиндустрии . А болгарский режиссер Адела Пеева в знак протеста против полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, отозвала свой фильм "Молчание с достоинством" с кинофестиваля православного кино "Золотой Витязь", который проводится в Москве.

Призываем все мировое киносообщество приобщаться к бойкоту. Ознакомиться с петицией , которую инициировала Украинская киноакадемия и подписать ее, – призвали украинские кинодеятели.

Что означает петиция о бойкоте российского кинематографа?

Украинские художники и деятели кино призывают:

Совет Европы – исключить Российскую Федерацию из Eurimages и из стран-участников Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве

фестивали – не допускать в конкурсные и внеконкурсные программы фильмы, произведенные Российской Федерацией или в копродукции с ней.

Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) – лишить аккредитации FIAPF Московский международный кинофестиваль.

продюсеров – прекратить хоть какой бизнес с субъектами предпринимательской деятельности русской Федерации и не передавать права интеллектуальной принадлежности на любые кинофильмы на местность РФ.

дистрибьюторов – запретить оборот российских фильмов за границей.

В целом все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину. Западные звезды в этом вопросе показывают абсолютную слаженность.

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