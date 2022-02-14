Alina Pash подделала справку о въезде в Крым с территории Украины – Стерненко

Сергей Стерненко утверждает, что Алина Паш ездила в Крым с территории РФ. / Фото: Instagram

На днях представители Алины Паш опубликовали документ от Государственной пограничной службы Украины о том, что якобы она в августе 2015 года посещала Крым через админграницу в Херсонской области.

Впрочем, активист Сергей Стрененко утверждает, что эта справка является поддельной. Он считает, что Алина Паш совершала визиты в Крым все-таки с территории РФ.

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Из собственных источников как в ГНСУ, так и в других структурах мне стало известно, что в августе 2015 года Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта, – написал Стеренеко в своем Telegram-канали.

По данным активиста, 11 августа 2015 года Алина Паш рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины. А вернулась она обратно авиарейсом Домодедово-Киев только 14 августа.

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