Игорь Кондратюк: Алину Паш я знаю. Ум артистов – не лучшая их добродетель

Продюсер Игорь Кондратюк возмущен тем, что Алину Паш допустили к участию в Нацотборе, несмотря на посещение оккупированного Крыма и Российской Федерации

Скандальная победа Алины Паш вызвала бурную реакцию среди зрителей и участников. Занявшие второе место Kalush Orchestra уже намерены подавать в суд на "Суспільне" за фальсификацию голосов.

На победу певицы отреагировал и украинский продюсер Игорь Кондратюк в эфире "Украина 24". По его мнению, исполнители, которые посещали территорию страны-агрессора в период с 2014 года не могут представлять Украину.

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У нас такая бестолковая страна, потому что с 2014 году не приняла никаких понятных правил, поэтому каждое болото, что телеканалы, что Нацотбор, что концертные площадки сами решают можно пускать человека или нет. Да, там Минкульт СБУ тоже на что-то влияют...но, по-моему, ни на что, – сказал Кондратюк.

По словам продюсера, "весь треш" заключается не в том, что Алина Паш посещала Крым и Москву, а в том, что после скандала с Maruv в 2019 году организаторы Нацотбора наступили на те же грабли.

То, что говорит Алина Паш меня мало интересует. Я немного знаю эту девушку, она побеждала пару раз в "Караоке на Майдане", пересекались с ней на "Х-факторе". Ум артистов – не лучшая их добродетель. Артисты очень умные и любят прикинуться дурачками: "Я этого не знала", "Музыка вне политики". Повторяю, это зашквар оргкомитета Евровидения, который после проблем с MARUV обещал, что такого больше не будет, – заявил Кондратюк.

Напомним, что участие Алины Паш в Нацотборе долго обсуждалось. Был риск, что исполнительницу исключат из списка финалистов за посещение РФ, но в итоге конфликт замяли.

Сама Алина остро высказалась в адрес всех обвинений и заверила, что никаким образом не нарушала закон Украины.