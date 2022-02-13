Alina Pash показала документы о легальном пересечении границы с Крымом (фото)

Победительницу Нацотбора на "Евровидение-2022" ранее занесли в "Миротворец"

Суспільне показало документы, о легальном пересечении Алиной Паш границы с Крымом / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Суспільне обратилось к исполнительнице Alina Pash с просьбой предоставить документы о легальном пересечении границы с Крымом со стороны Украины.

Согласно предоставленным бумагам, опубликованным в Instagram-профиле suspilne.eurovision, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" констатируют отсутствие нарушений при пересечении границы Алиной Паш.

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Суспільне занимает патриотическую позицию и всегда принципиален по поводу недопустимости сотрудничества с РФ, страной-агрессором. Выявление нарушений условий участия в Нацотборе уже становилось причиной отстранения участников, и здесь не могло быть исключений. Правила одинаковы для всех и остаются прежними, – говорится в заявлении.

Документ от Державної прикордонної служби Украиїни / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

В документе, предоставленном Госпогранслужбой Украины, сообщается, что Алина Пащ пересекала границу Украины через КПВВ Чаплинка 11 и 13 августа 2015 года.