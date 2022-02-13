Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Paparazzi

У Серова ребенок

Звезда Евровидения

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Alina Pash показала документы о легальном пересечении границы с Крымом (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 февраля, 18:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Победительницу Нацотбора на "Евровидение-2022" ранее занесли в "Миротворец"
Суспільне показало документы, о легальном пересечении Алиной Паш границы с Крымом
Суспільне показало документы, о легальном пересечении Алиной Паш границы с Крымом / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Суспільне обратилось к исполнительнице Alina Pash с просьбой предоставить документы о легальном пересечении границы с Крымом со стороны Украины.

Согласно предоставленным бумагам, опубликованным в Instagram-профиле suspilne.eurovision, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" констатируют отсутствие нарушений при пересечении границы Алиной Паш.

Реклама

Суспільне занимает патриотическую позицию и всегда принципиален по поводу недопустимости сотрудничества с РФ, страной-агрессором. Выявление нарушений условий участия в Нацотборе уже становилось причиной отстранения участников, и здесь не могло быть исключений. Правила одинаковы для всех и остаются прежними, – говорится в заявлении.

Документ от Державної прикордонної служби Украиїни
Документ от Державної прикордонної служби Украиїни / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

В документе, предоставленном Госпогранслужбой Украины, сообщается, что Алина Пащ пересекала границу Украины через КПВВ Чаплинка 11 и 13 августа 2015 года.

Реклама

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
13 февраля. Джон Спик. В этот день в 1858 году английский офицер во время экспедиции по Африке в поисках истока реки Нил открыл для европейцев одно из самых крупных озер мира - Танганьику…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять