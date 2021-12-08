Alyona alyona рассказала, как начала встречаться со своим бойфрендом: Это было очень неожиданно!

Исполнительница не ожидала, что ее избранник окажется таким романтичным / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Alyona alyona часто делится со своими поклонниками разными историями из личной жизни. Несмотря на такую откровенность, личность своего возлюбленного она все равно скрывает. Но фанаты уже давно определили с кем встречается рэперша. Ее избранником оказался молодой тик-токер с никнеймом Йоксден, которого она называет просто Денисом.

Пара в отношениях уже почти год, ведь по словам артистки, он предложил ей быть вместе на прошлый День всех влюбленных.

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Это было очень романтично. Потому что я проснулась утром, и у меня стояла мягкая игрушка и огромный Kinder Surprise. Я полдня его не трогала, не ела, и после обеда решила расковырять. В середине оказалась наша общая фотография. Она была отфотошоплена и там была подпись: "Будь моей". Было приятно и неожиданно, что мой Денис, как оказалось, большой романтик, – вспоминает исполнительница.

Alyona alyona скрывает лицо своего парня / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Помимо шоколадного лакомства, в романтическом наборе бойфренда также были ее любимые жвачки "Love is", сердечки и ручка в форме зайчика. Это очень растрогало Alyona alyona и она, конечно же, согласилась встречаться.

Что известно об избраннике Alyona alyona?

Денис публикует в TikTok провокационные смешные ролики. Также он работает в компании одного из интернет-провайдеров. С ней он познакомился на мероприятии команды лейбла ENKO. Как призналась сама артистка, она лично пригласила Дениса в свою команду, а потом между ними зародился роман.

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