alyona alyona "засветилась" со своим таинственным бойфрендом на мероприятии (фото)

Украинская рэп-исполнительница долгое время скрывала личность своего молодого человека. До сих пор звезда лишь рассказывала о нем в своей соцсети, даже не показывая лица

alyona alyona и тик-токер Денис / Фото: Скриншот из YouTube

После того как alyona alyona рассекретила, что ее бойфренда зовут Денис, поклонники были почти уверены, что это молодой тик-токер с никнеймом Йоксден. Буквально вчера рэперша посетила церемонию National Bloggers Awards, где появилась ни с кем иным, как со своим возлюбленным. Парочку засняли на видео.

В комментарии "ЖВЛ" alyona alyona рассказала о деталях совместной жизни с Денисом. Возлюбленные лишь недавно съехались, но, по словам рэперши, уже есть сложности.

Это такой болезненный вопрос. Мне он очень нравится, и я решила жить на его территории. Но это мой первый опыт, потому что раньше все жили у меня… Территория небольшая… Сложно для меня, сложно. Возможно нужно спуститься немножко ниже, чтобы потом подняться еще выше. Посмотрим, что будет дальше, – сказала артистка.

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alyona alyona вышла в свет с бойфрендом / Фото: Скриншот из YouTube

Ранее стало известно, что под ником Yoxden парень alyona alyona публикует в TikTok провокационные смешные ролики. Также Денис работает в компании одного из интернет-провайдеров. С рэпершей он познакомился на одной из мероприятий команды лейбла ENKO. Как призналась сама артистка, она пригласила Дениса в свою команду, чтобы он помогал генерировать идеи для новых треков. Судя по всему, роман между ними начался не сразу. Как отмечала сама рэперша, их с Денисом объединило кофепитие.

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