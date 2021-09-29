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alyona alyona "засветилась" со своим таинственным бойфрендом на мероприятии (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
29 сентября, 15:04
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Украинская рэп-исполнительница долгое время скрывала личность своего молодого человека. До сих пор звезда лишь рассказывала о нем в своей соцсети, даже не показывая лица
alyona alyona и тик-токер Денис
alyona alyona и тик-токер Денис / Фото: Скриншот из YouTube

После того как alyona alyona рассекретила, что ее бойфренда зовут Денис, поклонники были почти уверены, что это молодой тик-токер с никнеймом Йоксден. Буквально вчера рэперша посетила церемонию National Bloggers Awards, где появилась ни с кем иным, как со своим возлюбленным. Парочку засняли на видео.

В комментарии "ЖВЛ" alyona alyona рассказала о деталях совместной жизни с Денисом. Возлюбленные лишь недавно съехались, но, по словам рэперши, уже есть сложности.

Это такой болезненный вопрос. Мне он очень нравится, и я решила жить на его территории. Но это мой первый опыт, потому что раньше все жили у меня… Территория небольшая… Сложно для меня, сложно. Возможно нужно спуститься немножко ниже, чтобы потом подняться еще выше. Посмотрим, что будет дальше, – сказала артистка.

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alyona alyona вышла в свет с бойфрендом
alyona alyona вышла в свет с бойфрендом / Фото: Скриншот из YouTube

Ранее стало известно, что под ником Yoxden парень alyona alyona публикует в TikTok провокационные смешные ролики. Также Денис работает в компании одного из интернет-провайдеров. С рэпершей он познакомился на одной из мероприятий команды лейбла ENKO. Как призналась сама артистка, она пригласила Дениса в свою команду, чтобы он помогал генерировать идеи для новых треков. Судя по всему, роман между ними начался не сразу. Как отмечала сама рэперша, их с Денисом объединило кофепитие.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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