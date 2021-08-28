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Полуобнаженная alyona alyona рассекретила имя своего бойфренда и подтвердила слухи

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 августа, 11:38
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Рэперша также сообщила, что живет вместе с молодым человеком. Сейчас они занимаются переездом и "обустраивают гнездышко"
alyona alyona рассказала, как зовут ее избранника
alyona alyona рассказала, как зовут ее избранника / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В начале этого года alyona alyona призналась, что влюбилась и подтвердила это серией фото с таинственным мужчиной. Позже СМИ рассекретили ее возможного парня, хотя сама артистка эту информацию не комментировала.

Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так, – делилась с подписчиками рэперша.

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Накануне Алена опубликовала в Instagram пост с откровенным фото, а в тексте назвала имя своего избранника – его зовут Денис.

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Исполнительница призналась, что живет вместе со своим молодым человеком.

Сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом – докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко, – написала alyona alyona в соцсети.

Она также рассказала, что тратит в месяц около 1-1,5 тысячи долларов и ездит на такси, потому что не может позволить себе покупку личного автомобиля.

Все думают, что у артистов космическая количество нулей и везде запах долларов, – написала Алена, добавив, что у нее дела обстоят иначе.

Напомним, что недавно alyona alyona оказалась в центре скандала. Она была в одном из спорткаров, которые устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому, после чего на площади остались черные следы.

Вскоре она сама отмывала плитку в историческом месте Киева, но это не избавило ее от хейта в Сети.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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