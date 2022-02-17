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Фото располневшего от болезни Андрея Малахова попали в Сеть

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 12:27
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Внешность российского телеведущего резко изменилась в последнее время. Ходят слухи, что звезда борется с серьезным онкологическим заболеванием
В Сеть слили фото больного раком Малахова
В Сеть слили фото больного раком Малахова / Фото: Instagram

Поклонники обеспокоены состоянием Андрея Малахова, особенно после новостей о том, что телеведущий проходит лечение от онкологии в Германии.

На серьезное заболевание намекает и внешний вид Малахова, который в последнее время очень располнел и вынужден носить парик.

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Как сейчас выглядит больной Малахов в своем Instagram-аккаунте показала его супруга Наталья. В День влюбленных пара вместе с друзьями отдыхала в ресторане. Наталья сняла видео с супругом, где явно видно, что Малахов серьезно набрал вес.

Скриншот – instagram.com/natashashkuleva

Кроме того, фото располневшего телеведущего опубликовали в Telegram-канале "НеМалахов". Журналистам удалось сфотографировать ведущего во время одного из мероприятий. Глядя на человека на фото, сложно узнать в нем звезду российского телевидения.

Фото – "НеМалахов"

Слухи о том, что Андрей Малахов серьезно болен стали активно распространяться зимой этого года. Сперва телеведущий стал носить парик, а после стал заметно и стремительно набирать вес, чем очень обеспокоил своих фанатов.

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По одной из версий у Малахова могло развиться онкологическое заболевание после омоложения стволовыми клетками. Также известный продюсер Олеся Сазыкина рассказала о том, что телеведущего пытались отравить.

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Мария Коробова
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