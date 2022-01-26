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Проблемы со здоровьем Андрея Малахова вызвала процедура, погубившая Янковского и Абдулова – СМИ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 10:34
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Поклонники не на шутку обеспокоены угасающим видом Андрея Малахова. В СМИ появилась еще одна версия заболевания российского телеведущего
Малахов прибегал к клеточному омоложению
Малахов прибегал к клеточному омоложению / Фото: instagram.com/malakhov007

Проблемы со здоровьем телеведущего Андрея Малахова, по словам инсайдера, связаны с онкологическим заболеванием. Якобы сейчас ведущий борется с раком и проходит лечение в Германии.

Однако, как сообщают некоторые СМИ, причина может таиться в другом. Малахова подозревают в злоупотреблении процедурами для омоложения, а именно – клеточной терапией.

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Омоложение стволовыми клетками широко использовалось в пластической хирургии. Только вот процедура имеет очень серьезные последствия.

Среди побочных эффектов такого омоложения могут быть выпадение волос, бровей и ресниц. Кроме того, по мнению медиков, такая процедура может дать совершенно противоположный результат и спровоцировать тяжелые заболевания.

Кто из звезд омолаживался стволовыми клетками?

Российская актриса Анна Самохина, которая скончалась в 2010 от рака желудка, также регулярно делала себе инъекции со стволовыми клетками. Врачи предполагают, что именно это стало причиной тяжелого заболевания, а в последующем и смерти актрисы.

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Анна Самохина

Также в смертельном омоложении подозревают и любимца советских экранов – Александра Абдулова. Незадолго до своего смерти актер действительно стал выглядеть лучше, но в скором времени его подкосил рак легких.

Александр Абдулов
Александр Абдулов / Фото: YouTube

Говорят, что Абдулов посоветовал процедуру и своему другу Олегу Янковскому. Известный артист также ушел из жизни после затяжной борьбы с раком поджелудочной.

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Олег Янковский
Олег Янковский / Фото: uznayvse

Ранее известный российский продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Андрея Малахова.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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