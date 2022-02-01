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Его пытались отравить: известный продюсер поделилась новыми подробностями о здоровье Малахова

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 10:53
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Уже не первую неделю в СМИ обсуждают состояние здоровья телеведущего Андрея Малахова
Продюсер Олеся Сазыкина рассказала о проблемах со здоровьем у Андрея Малахова
Продюсер Олеся Сазыкина рассказала о проблемах со здоровьем у Андрея Малахова / Фото: скриншот

Поговаривают, что у Андрея Малахова онкология. Слухи о болезни появились после того, как он стал носить парики. Бывшая подруга Малахова, продюсер Олеся Сазыкина сомневается, что проблемы со здоровьем стали причиной смены имиджа телеведущего.

Даже если Малахов пользуется на съемках париком, мне кажется, это не имеет никакого отношения к проблемам со здоровьем. Это раньше только женщины-телеведущие заморачивались насчет внешности. А сейчас и многие мужики ходят в салоны красоты и колют себе ботокс. Для пущей гламурности могут и парик надеть, – сказала она в беседе с журналистами "Экспресс газеты".

Олеся Сазыкина рассказала, что ей известно о здоровье Андрея Малахова
Олеся Сазыкина рассказала, что ей известно о здоровье Андрея Малахова / Фото: Instagram

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Олеся не верит, что у Малахова рак. По мнению продюсера, это просто слухи и попытка словить хайп. Сазыкина добавила, что все же о некоторых проблемах со здоровьем у телеведущего она слышала.

Какое-то время назад врачи обнаружили в его организме повышенное содержание ртути. Как известно, пары этого вещества чрезвычайно ядовиты. Предполагали даже, что таким образом его пытались отравить. И эта версия вовсе не такая абсурдная, как может показаться на первый взгляд

Как объяснила продюсер, у Малахова хватает врагов и речь не только о звездах шоу-бизнес.

Ранее ходили слухи, что проблемы со здоровьем у Андрея Малахова вызвала процедура омоложения, погубившая Янковского и Абдулова.

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Элина Пелешенко
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