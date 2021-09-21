Ани Лорак показала кадры из клипа на первую песню на украинском языке за семь лет (видео)

Ани Лорак назвала дату релиза песни на украинском языке / Фото: instagram.com/anilorak

После концертов в Одессе Ани Лорак анонсировала выпуск песни на украинском языке. Певица поделилась тизером нового клипа и сообщила, что услышать новый трек под названием "Бачила" можно будет 24 сентября.

Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу… Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях. #Бачила – написала в публикации артистка.

В комментариях поклонники не скрывают своего восторга.

"Ждем"

"Как красиво. С нетерпением ждем. Наконец-то долгожданная песня на украинском"

"На украинском? Наконец!"

Напомним, этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня был sold out. Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском.

Смотрите видео с концерта Ани Лорак в Одессе:

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