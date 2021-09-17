Ани Лорак похвасталась еще одной российской наградой: Приятно получать такие знаки внимания

Ани Лорак победила в номинации "Fashion-певица" на премии Fashion People Awards 2021 / Фото: instagram.com/anilorak

Певица, которая недавно поделился мини-фильмом о гастролях в Одессе, получила еще одну российскую награду. Лорак признали самой модной певицей на премии Fashion People Awards.

"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания, – написала артистка в Instagram и опубликовала несколько фото с мероприятия.

Ани Лорак на премии Fashion People Awards 2021 / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Лорак вышла в свет в черных брюках и топе-бра с цепочками. Дополнили образ длинный хвост и вечерний макияж.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak_fan_team/

В комментариях певицу поздравили с очередной наградой.

"Лучшая! Вы заслужили!"

"Красавица наша любимая"

"Это заслуженная награда"

Напомним, ранее Ани Лорак анонсировала новую песню на украинском языке. Певица впервые за семь лет намерена презентовать песню на родном языке.

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