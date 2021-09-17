Ани Лорак похвасталась еще одной российской наградой: Приятно получать такие знаки внимания

Ани Лорак победила в номинации "Fashion-певица" на премии Fashion People Awards 2021 / Фото: instagram.com/anilorak
Певица, которая недавно поделился мини-фильмом о гастролях в Одессе, получила еще одну российскую награду. Лорак признали самой модной певицей на премии Fashion People Awards.
"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания, – написала артистка в Instagram и опубликовала несколько фото с мероприятия.
Лорак вышла в свет в черных брюках и топе-бра с цепочками. Дополнили образ длинный хвост и вечерний макияж.
В комментариях певицу поздравили с очередной наградой.
- "Лучшая! Вы заслужили!"
- "Красавица наша любимая"
- "Это заслуженная награда"
Напомним, ранее Ани Лорак анонсировала новую песню на украинском языке. Певица впервые за семь лет намерена презентовать песню на родном языке.
Другие новости о певице:
- Украинский фан-клуб растрогал Ани Лорак специальным подарком для нее.
Ани Лорак о концертах в Одессе: Любовь зрителей – самая большая защита.