Ани Лорак с 10-летней дочерью в одинаковых купальниках отдыхают в Турции (фото)

Певица живет там не в отеле, а на отдельной вилле со своим спортзалом и бассейном. София взяла с собой на отдых также любимого щенка Тошу

Ани Лорак с дочерью в одинаковых купальниках / Фото: instagram.com/anilorak

Певица, концерт которой в Одессе пройдет под усиленной охраной, показала свою подросшую дочь Софию, которую назвали ее копией. Общее фото Ани Лорак выставила в Instagram, подписав так:

Незабываемые сладкие дни! Пусть время остановится.

На снимке 10-летняя дочь певицы и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу позируют вместе с мамой не только в одинаковых полосатых купальниках, а и в одинаковых позах, выставив одну ногу вперед. Такой прием, к слову, помогает на снимке вытянуть фигуру и делает ноги визуально длинее.

Фото моментально набрало больше 200 тысяч лайков и множество комментариев. Не остался в стороне и крестный отец Софии – певец Филипп Киркоров. Он написал под снимком:

Как вытянулась! Какая стройняжка моя крестница!

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Другие подписчики также написали много лестных комментариев:

Как же вы похожи

Какие красивые! Хорошего отдыха

Ну какие же красотки.

Смотрите интервью, в котором известный украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Мы уже сообщали, что Игорь Кондратюк придумал "новый репертуар" для Ани Лорак, которая собирается провести сольный концерт в Украине.

Ранее Ани Лорак приезжала в Украину, но не раскрывала цель визита.