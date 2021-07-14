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Ани Лорак после концерта в Питере вернулась в Украину (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
14 июля, 12:22
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Популярная певица Ани Лорак сейчас проводит время в Киеве. Певица опубликовала несколько видео у себя в соцсетях
Ани Лорак приехала в Киев
Ани Лорак приехала в Киев / Фото: instagram.com/anilorak

Похоже, лето Ани Лорак планирует проводить в Украине. Певица после выступления в Питере на одном из фестивалей вновь вернулась в Киев. Артистка уже успела опубликовать несколько фото и видео у себя в InstaStories.

Певица записала видео под свою украинскую песню "Мрій про мене мрій".

Напомним, недавно певица рассказала поклонникам о планах выпустить песню на украинском языке.

Стоит отметить, что в этом году певица уже не первый раз приезжает в Украину. Весной Ани Лорак впервые за долгое время побывала на украинской радиостанций где презентовала свою песню "Наполовину".

К слову, певица предпочитает работать с украинскими режиссерами. Не так давно Ани Лорак выступила на фестивале "Жара" в Москве. Номера для музыкального фестиваля ей ставил украинский режиссер Герман Ненов. А клип на песню "Раздетая" снимала украинский режиссер Катя Царик.

Смотрите интервью, в котором украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и как он относится к ее выступлениям в России :

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак исполнила патриотическую песню в эфире росТВ.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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