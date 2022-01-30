Анна Тринчер в соблазнительном белье засветила новую грудь. Фаны в отчаянии от увиденного (фото)

Анна Тринчер показалась в белье спустя две недели после увеличения груди. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Почти три недели назад Анна Тринчер осуществила свою заветную мечту – увеличила грудь. В Сети она подробно показала весь процесс изменения внешности и поделилась эксклюзивными кадрами из операционной.

И хотя артистка еще не полностью восстановилась после операции и не может во всей красе похвастаться перевоплощением, однако ради фанов в Instastories она все же продемонстрировала грудь.

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Похоже, что Анна действительно очень счастлива. Она уже накупила себе много нового белья, которое охотно примерила и показала поклонникам.

Скриншот Instastories/annatrincher_official

Несмотря на то, что хирург рекомендовал девушке некоторое время не снимать бандаж, Тринчер не сдержалась и надела комплект, показав, как выглядит после операции.

Также Анна Тринчер похвасталась грудью и перед своим женихом, блогером Александром Волошиным. Вероятно, он в восторге от таких трансформаций. Кстати говоря, Саша сделал любимой сюрприз прямо на больничной койке после операции за три тысячи долларов.

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Скриншот Instastories/annatrincher_official

А вот некоторые фолловеры раскритиковали Анну, мол она сделала слишком маленькую грудь и напрасно ложилась под нож хирурга. Однако девушка отметила, что смысл не в том, чтобы делать бюст как у порнозвезд.

Скриншот Instastories/annatrincher_official

А в том, чтобы сделать красивую и аккуратную грудь. Какой смысл гоняться за большими размерами? – написала блогерша.

Ранее Александр Волошин тоже кое-что изменил во внешности – блогер увеличил губы. Узнайте, как отреагировала на это его возлюбленная.