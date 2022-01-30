Анна Трінчер у спокусливій білизні засвітила нові груди. Фани у відчаї від побаченого (фото)

Анна Трінчер показалась у білизні через два тижні після збільшення грудей / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Майже три тижні тому Анна Трінчер здійснила свою заповітну мрію - збільшила груди. В Мережі вона в подробицях показала весь процес зміни зовнішності та поділилась ексклюзивними кадрами з операційної.
І хоч артистка ще не повністю відновилась після операції і не може у всій красі похизуватись перевтіленням, однак заради фанів в Instastories вона все ж продемонструвала груди.
Схоже, що Анна справді дуже щаслива. Вона вже накупила собі чимало нової білизни, яку охоче приміряла і показала прихильникам.
Попри те, що хірург рекомендував дівчині деякий час не знімати бандаж, Трінчер не стрималася та одягнула комплект і водночас показала, який має вигляд після операції.
Також Анна Трінчер похизувалася грудьми й перед своїм нареченим, блогером Олександром Волошиним. Ймовірно, він у захваті від таких трансформацій. До речі, Саша зробив коханій сюрприз прямо на лікарняному ліжку після операції за три тисячі доларів.
Натомість деякі фоловери розкритикували Анну, мовляв, вона зробила занадто маленькі груди і марно лягала під ніж хірурга. Однак дівчина запевнила, що сенс не в тому, щоб робити бюст, як у порнозірок.
А в тому, щоб зробити красиві та акуратні груди. Який сенс ганятись за великими розмірами? – написала блогерка.
Раніше Олександр Волошин також дещо змінив у зовнішності – блогер збільшив губи. Дізнайтесь, як відреагувала на це його кохана.