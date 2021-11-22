Близкие Галины Хатчинс простились с ее прахом: Эта потеря разрушила наши мечты

Похоронили прах Галины Хатчинс / Фото: People, Инстаграм

Об этом рассказал представитель ее семьи изданию People. Примечательно, что семья отказалась раскрывать место захоронения кинематографистки. В заявлении, отправленном по электронной почте, Мэтт Хатчинс поделился:

Галина была любовью всей моей жизни, и эта потеря разрушила мечты нашей семьи. Через удушающую тишину мы чувствуем ее безвозвратное исчезновения. Наша любовь и восхищение Галиной растут по мере того, как мы рассказываем о ней. Мы надеемся, что ее работа сможет вдохновить кинематографистов по всему миру. Благодарим всех тех, кто проявил ​​заботу в момент утраты, – написал Мэтт.

На фотографии, которая также предоставлена семьей, запечатлен надгробный камень Хатчинс с обозначением ее членства в Американском обществе кинематографистов, а также с изображением камеры и пленки. На камне выгравированы две строки текста: "Ее свет формирует нашу жизнь" и "продолжайте следовать своему видению".

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Фото: People

Что случилось с Галиной?

Галина Хатчинс была застрелена Алеком Болдуином в прошлом месяце на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико. Актер случайно выпустил в нее свинцовую пулю во время репетиции. Также был ранен режиссер картины, но его удалось спасти.

Трагедия спровоцировала множество протестов в киноиндустрии – работники требовали ужесточить стандарты безопасности на съемочной площадке, включая отказ от настоящего оружия и холостых патронов любого типа. Следствие по делу продолжается до сих пор.

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