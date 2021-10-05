Боги, короли, огонь и кровь: смотрите впечатляющий тизер Дома дракона – приквела Игры престолов

Кадр из сериала "Дом дракона" / Фото: Скриншот из YouTube

Выход сериала "Дом дракона", который уже успел вызвать негодование зрителей, запланирован на 2022 год. Действие сюжета будет происходить за несколько лет до событий "Игры престолов", а в центре истории окажется династия Таргариенов.

В интригующем тизере, опубликованном на YouTube, появляются исполнители главных ролей Мэтт Смит, сыгравший Деймона Таргариена, Стива Туссэна ("Морской Змей"), Оливию Кук (Алисента Хайтауэр), Эмму Д'Арси (Рейнира Таргариен), Риса Иванса (Отто Хайтауэр) и других. Ролик обещает весьма насыщенный сюжет сериала, множество сражений, сюжетных перипетий и битв.

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Боги, короли, огонь и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы, – говорит Деймон в тизере.

Смотрите тизер сериала "Дом дракона":

О чем сериал "Дома дракона"?

Сериал описывает события, которые произошло еще за 200 лет до падения трона. Предки Дейенерис Таргариен – принцесса Рейнира и принц Эйгон II, одновременно объявили о своих правах на Железный трон.

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Если исполнительница роли Рейниры уже заявлена (Эмма Д`Арси), то имя актера, который предстанет в образе принца Эйгона пока держится в тайне.

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