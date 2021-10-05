Боги, королі, вогонь і кров: дивіться вражаючий тизер Дому дракона – приквела Гри престолів

Кадр з серіалу "Будинок дракона" / Міллі Олкок в ролі юної Рейнір Таргарієн / Фото: Скріншот з YouTube

Вихід серіалу "Дім дракона", який вже встиг викликати обурення глядачів, запланований на 2022 рік. Дія сюжету відбуватиметься за кілька сотень років до подій "Гри престолів", а в центрі історії опиниться династія Таргарієнів.

У інтригуючому тизері, опублікованому на YouTube, з'являються виконавці головних ролей Метт Сміт, який зіграв Деймона Таргарієна, Стів Туссен ("Морський Змій"), Олівію Кук (Алісента Хайтауер), Емму Д`Арсі (Рейнір Таргарієн), Ріса Іванс (Отто Хайтауер) та інших. Ролик обіцяє вельми насичений сюжет серіалу, безліч боїв, сюжетних перипетій і битв.

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Боги, королі, вогонь і кров. Не мрії зробили нас королями, а дракони, – каже Деймон в тизері.

Дивіться тизер серіалу "Дім дракона":

Про що серіал "Дім дракона"?

Серіал описує події, які сталися ще за 200 років до падіння трону. Предки Дейєнеріс Таргарієн – принцеса Рейніра і принц Ейгон II, одночасно оголосили про свої права на Залізний трон.

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Якщо виконавиця ролі Рейніри вже заявлена (Емма Д`Арсі), то ім'я актора, який постане в образі принца Ейгона поки тримається в таємниці.

Співавторами сценарію по книзі Джорджа Мартіна виступають Раян Кондал ("Ремпейдж") і Мігель Сапочник, який зняв кілька епізодів п'ятого, шостого та восьмого сезонів "Гри престолів".

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