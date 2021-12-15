Брэда Питта заметили на свидании с бывшей девушкой – СМИ

Появилась новая информация о личной жизни Брэда Питта / Фото: Instagram
А в октябре прошлого года появилась информация, что пара рассталась. Причина разрыва не сообщалась. Сам Питт о своей личной жизни не любит говорить, а инсайдеры утверждают – актер готов к серьезным отношениям.
Похоже, после судебных разбирательств с Анджелиной Джоли актер решил заняться личной жизнью. Как пишет The News, пару заметили в Париже перед посадкой на частный самолет.
По информации инсайдеров, Брэд и Николь планируют провести время в апартаментах голливудской звезды на юге Франции.
Сам актер никак информацию о своей личной жизни не комментирует.
К слову, недавно в окружении голивудской звезды признавались, что актеру наладить личную жизнь мешает ряд обстоятельств – повышенное внимание прессы и что Брэд не любит ходить на свидания.
Он хочет найти того особенного человека, с которым останется надолго. Проблема в том, что он ненавидит процесс и то, что он не может даже выйти на кофе, чтобы об этом не сплетничали, – делились инсайдеры.
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