Бреда Пітта помітили на побаченні з колишньою дівчиною – ЗМІ

З'явилася нова інформація про особисте життя Бреда Пітта / Фото: Instagram
А у жовтні минулого року з'явилася інформація, що кілька розлучилася. Причини розриву не повідомляли. Сам Пітт про своє особисте життя не любить говорити, а інсайдери стверджують – актор готовий до серйозних стосунків.
Схоже, після судових розглядів із Анджеліною Джолі актор вирішив зайнятися особистим життям. Як пише The News, пару помітили у Парижі перед посадкою на приватний літак.
За інформацією інсайдерів, Бред та Ніколь планують провести час у апартаментах голлівудської зірки на півдні Франції.
Сам актор жодної інформації про своє особисте життя не коментує.
До словам, нещодавно в оточенні голівудської зірки зізнавалися, що актору налагодити особисте життя заважає низка обставин – підвищена увага преси і що Бред не любить ходити на побачення.
Він хоче знайти ту особливу людину, з якою залишиться надовго. Проблема в тому, що він ненавидить процес і те, що він не може навіть вийти на каву, щоб про це не розпускали плітки, – ділилися інсайдери.
Інші новини про зірок:
- Дочка Джолі та Пітта, яка збиралася змінити стать, вперше вийшла у світ у сукні .
- Анджеліна Джолі підтвердила факт домашнього насильства з боку Бреда Пітта .