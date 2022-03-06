Британцы Deep Purple осудили действия России и вернули Медведеву его автограф

Британская группа Deep Purple поддержала Украину / Фото: deep-purple.com

Культовые Deep Purple поддерживают Украину и украинский народ. На официальном сайте группы опубликовано соответствующее сообщение.

Мы аполитичная группа. Это музыка. Но так было раньше. Мы осуждаем военных Путина за зверства над невинными мужчинами, женщинами и детьми в Украине, – заявил бас-гитарист Deep Purple Роджер Гловер.

Клавишник группы – Дон Эйри – обратился лично к Дмитрию Медведеву, который является большим поклонником группы – он вернул политику его же автограф, полученный в 2011 году. Тогда Медведев, будучи президентом России, пригласил Deep Purple, которые выступали в Москве, на ужин в свою резиденцию.

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Если наше заявление будет означать, что мы никогда больше не увидим наших российских друзей, то это большая жертва, но это ничто по сравнению с тем, чтобы больше никогда не видеть наших украинских друзей, которых убивают, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера, – заявил также вокалист группы Йен Дилан.

Deep Purple – британская рок-группа, которая была основана в 1968 году в Хартфорде, Англия. Коллектив считается одним из самых влиятельных в хард-роке 1970-х годов.

Ранее сообщалось, что брат королевы Елизаветы II поддержал Украину, вернув РФ подаренный Кремлем орден Дружбы.

Также напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

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