Опра об украинцах: "Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире"

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри присоединилась к огромному числу западных звезд, которые поддерживают Украину.

Звезда ТВ восхитилась мужеством украинцев / Фото: instagram.com/oprah

Сейчас идет девятый день войны, любая помощь теперь очень ценна!

На страницах своего журнала Oprah Daily звезда ТВ опубликовала большое эссе, в котором обратилась к украинцам, поддерживая и восхищаясь ими в период, когда российские оккупанты пытаются захватить страну:

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Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире, и я в их числе. Объединенные как один, чтобы сопротивляться порабощению со стороны России любыми необходимыми средствами, их живой, дышащий пример является глубоким тревожным сигналом для всех нас: мы не должны воспринимать нашу демократию как нечто само собой разумеющееся… То, что мы наблюдаем в Украине и реакция мира на это — это то, что мы можем сделать, когда мы соединяемся, когда мы позволяем себе представить, что может чувствовать другой. Мы являемся свидетелями чего-то действительно мощного, и это может быть светом под огнем, который нам нужен, чтобы сражаться друг за друга, а не сражаться друг с другом. Помнить, что наша демократия — это то, над чем мы должны работать и за что бороться каждый день.

Полную версию эссе Опры читайте по ссылке.

Мы благодарим Опру за поддержку в это непростое время.

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Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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