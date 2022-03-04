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Опра об украинцах: "Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 марта, 13:34
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Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри присоединилась к огромному числу западных звезд, которые поддерживают Украину.
Звезда ТВ восхитилась мужеством украинцев
Звезда ТВ восхитилась мужеством украинцев / Фото: instagram.com/oprah

Сейчас идет девятый день войны, любая помощь теперь очень ценна!

На страницах своего журнала Oprah Daily звезда ТВ опубликовала большое эссе, в котором обратилась к украинцам, поддерживая и восхищаясь ими в период, когда российские оккупанты пытаются захватить страну:

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Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире, и я в их числе. Объединенные как один, чтобы сопротивляться порабощению со стороны России любыми необходимыми средствами, их живой, дышащий пример является глубоким тревожным сигналом для всех нас: мы не должны воспринимать нашу демократию как нечто само собой разумеющееся… То, что мы наблюдаем в Украине и реакция мира на это — это то, что мы можем сделать, когда мы соединяемся, когда мы позволяем себе представить, что может чувствовать другой. Мы являемся свидетелями чего-то действительно мощного, и это может быть светом под огнем, который нам нужен, чтобы сражаться друг за друга, а не сражаться друг с другом. Помнить, что наша демократия — это то, над чем мы должны работать и за что бороться каждый день.

Полную версию эссе Опры читайте по ссылке.

Мы благодарим Опру за поддержку в это непростое время.

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Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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