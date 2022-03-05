Брат королевы Елизаветы II поддержал Украину, вернув РФ подаренный Кремлем Орден Дружбы

Королевская семья Великобритании продолжает активно поддерживать Украину. Теперь же стало известно, что принц Майкл Кентский вернул награду, полученную когда-то от РФ

Принц Майкл Кентский встал на сторону Украины / Фото: Getty Images

Идет десятый день вторжения России в Украину. Силы ВСУ и теробороны, а также простые украинцы по всем фронтам и каждый на своем месте продолжают бороться с российским оккупантом. Силы в этой борьбе добавляет также ошеломительная поддержка всего мира.

Так, ранее мы писали, что герцоги Кембриджские, герцоги Сассекские, принц Чарльз поддерживали украинцев, а королева Елизавета II сделала "щедрое" пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям. Но также стало известно, что еще один член БКС озвучил свое негодование в связи с нападением России на Украину. Как сообщает Hello!, двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II – принц Майкл Кентский – возвращает Орден Дружбы России, который ему ранее вручал Кремль.

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Принц Майкл Кентский / Фото: Getty Images

В сообщении представителя говорилось следующее:

Я могу подтвердить, что Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский возвращает свой российский орден Дружбы. Дальнейших комментариев не будет.

Отметим, что принцу Майклу эту награду вручал Дмитрий Медведев в 2009 году, она считается одной из высших наград РФ.

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Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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