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Брат королевы Елизаветы II поддержал Украину, вернув РФ подаренный Кремлем Орден Дружбы

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 марта, 14:10
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Королевская семья Великобритании продолжает активно поддерживать Украину. Теперь же стало известно, что принц Майкл Кентский вернул награду, полученную когда-то от РФ
Принц Майкл Кентский встал на сторону Украины
Принц Майкл Кентский встал на сторону Украины / Фото: Getty Images

Идет десятый день вторжения России в Украину. Силы ВСУ и теробороны, а также простые украинцы по всем фронтам и каждый на своем месте продолжают бороться с российским оккупантом. Силы в этой борьбе добавляет также ошеломительная поддержка всего мира.

Так, ранее мы писали, что герцоги Кембриджские, герцоги Сассекские, принц Чарльз поддерживали украинцев, а королева Елизавета II сделала "щедрое" пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям. Но также стало известно, что еще один член БКС озвучил свое негодование в связи с нападением России на Украину. Как сообщает Hello!, двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II – принц Майкл Кентский – возвращает Орден Дружбы России, который ему ранее вручал Кремль.

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Принц Майкл Кентский
Принц Майкл Кентский / Фото: Getty Images

В сообщении представителя говорилось следующее:

Я могу подтвердить, что Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский возвращает свой российский орден Дружбы. Дальнейших комментариев не будет.

Отметим, что принцу Майклу эту награду вручал Дмитрий Медведев в 2009 году, она считается одной из высших наград РФ.

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Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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