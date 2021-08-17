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Бритни Спирс прикрыла грудь руками и прокомментировала свою беременность

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 августа, 15:35
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Бритни все чаще стала публиковать откровенные фото и видео в соцсетях на фоне слухов о том, что ее отец больше не является ее опекуном. Тем не менее, суд по этому делу еще продолжается
Бритни Спирс показала пышный бюст и объяснила, зачем оголяется
Бритни Спирс показала пышный бюст и объяснила, зачем оголяется / Фото: instagram.com/britneyspears

Поп-певица, которая собирается дать интервью Опре Уинфри, объяснила, почему вдруг решила опубликовать серию столь откровенных фото. В большом обращении к своим фанатам в Instagram Бритни Спирс заявила, что ей "комфортно быть голой", ведь "все такими родились". Артистка также прокомментировала слухи о беременности и пластических операциях.

Нет, друзья, я не сделала пластику груди за неделю, и я не беременна. У меня есть грудь на этих фото, потому что я люблю поесть. Прежде чем я покажу вам больше фотографий своего тела, я бы хотела, чтобы вы поняли мой посыл. Мне кажется, многие превратно воспринимают момент, когда женщина хочет сбросить с себя одежду. Я сейчас говорю не о стриптизе или выступлениях. А о моментах, когда ты, например, едешь летом в машине и хочешь снять с себя эту чертову рубашку с длинным рукавом, – пишет Бритни.

Бритни Спирс разделась перед камерой
Бритни Спирс разделась перед камерой / Фото: instagram.com/britneyspears

По словам артистки, так часто бывало на ее выступлениях. Спирс оголялась перед публикой, но не всегда чувствовала себя уверенной.

Выступления заставили меня сильно стесняться своего тела, думать, что я непривлекательна. Думаю, вам интересно, почему я обнажаю свое тело сейчас. Я хотела видеть себя в более легком свете, обнаженной, такой, какой я и родилась. Когда я смотрю на эти фото, то понимаю, что боль, слезы и тяжелое бремя – это не про меня. Я не собираюсь делать фото топлес до конца жизни, но это чертовски помогает, когда ты хочешь просветлиться, – отметила Спирс.

В комментариях Бритни поддержали многие ее поклонники и приверженцы движения за ее свободу от опеки отца – #FreeBritney.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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