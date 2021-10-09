Бритни Спирс пишет книгу. Рассказываем о чем она

Название книги певица пока держит в секрете / Фото: instagram.com/britneyspears, unsplash.com

Бритни Спирс, которая показала, как сейчас выглядят ее взрослые сыновья, поделилась новостью о своих творческих планах. Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала, что пишет книгу.

Артистка работает над художественной книги в жанре фэнтези. Сюжет издания расскажет о призраке девушки, которую убили. Героиня книги на три года застревает между мирами. В одиночестве она набирается силы от собственного отражения в зеркале.

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Однажды девушка находит возможность вернуться в реальный мир к семье.

Выйдя из этого заточения, она должна принять решение... поприветствовать людей, которые убили ее, или создать совершенно новую жизнь!!!! Ей больше не нужно ее зеркало... она нашла портал, постоянно читая молитвы, которые открывают ей глаза и заставляют больше ничего не бояться... — написала Бритни в посте.

Из текста Спирс становится понятно, что артистка вдохновлялась своей собственной жизнью, своим психическим состоянием и проблемами с опекунством.

Напомним, ранее Бритни Спирс уже писала книги. В 2000-м году она выпустила в соавторстве с матерью Линн подростковый роман "От сердца к сердцу", а в 2001-м "Подарок матери".

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