Брітні Спірс пише книгу. Розповідаємо про що вона

Назву книги співачка поки тримає в таємниці / Фото: instagram.com/britneyspears, unsplash.com

Брітні Спірс, яка показала, як зараз виглядають її дорослі сини, поділилася новиною про свої творчі плани. Співачка опублікувала у своєму Instagram-акаунті пост, в якому розповіла, що пише книгу.

Артистка працює над художньою книгою в жанрі фентезі. Сюжет видання розповість про привид дівчини, яку вбили. Героїня книги на три роки застрягає між світами. На самоті вона набирається сили від власного відображення в дзеркалі.

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Одного разу дівчина знаходить можливість повернутися в реальний світ до сім'ї.

Вийшовши з цього ув'язнення, вона повинна прийняти рішення... привітати людей, які вбили її, або створити абсолютно нове життя!!!! Їй більше не потрібно її дзеркало... вона знайшла портал, постійно читаючи молитви, які відкривають їй очі і змушують більше нічого не боятися... – написала Брітні в пості.

З тексту Спірс стає зрозуміло, що артистка надихалася своїм власним життям, своїм психічним станом і проблемами з опікунством.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс вже писала книги. У 2000-му році вона випустила в співавторстві з матір'ю Лінн підлітковий роман "Від серця до серця", а в 2001-му "Подарунок матері".

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