Бритни Спирс планирует стать мамой в третий раз

Бритни Спирс рассказала о желании стать мамой в третий раз / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс уже признавалась, что собирается отмечать освобождение от опеки еще несколько месяцев. Теперь певица у себя в Instagram поделилась планами, что хочет родит ребенка.

Я думаю родить еще одного ребенка. Может, на этот раз будет девочка, – написала Бритни и опубликовала фотография детских ног.

Уверены, как только мечта певицы осуществиться, она будет много фотографировать своего малыша, и мы знаем, что ей в этом поможет.

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Скриншот: Instagram

Напомним, у артистки есть два сына – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Отцом мальчиков является экс-супруг Бритни Кевин Федерлайн. Он получил опеку над сыновьями после развода с певицей, так как Бритни была признана недееспособной.

Отмечается, что после обретенной свободы певица собирается больше времени проводить с детьми.

Сейчас Бритни Спирс встречается с фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party. Бойфренд певицы поддерживал ее во время судебных разбирательств с ее отцом. В сентября Сэм сделал Бритни предложение.

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Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

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Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму

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