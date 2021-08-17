Бритни Спирс прикрыла грудь руками и прокомментировала свою беременность

Бритни Спирс показала пышный бюст и объяснила, зачем оголяется / Фото: instagram.com/britneyspears

Поп-певица, которая собирается дать интервью Опре Уинфри, объяснила, почему вдруг решила опубликовать серию столь откровенных фото. В большом обращении к своим фанатам в Instagram Бритни Спирс заявила, что ей "комфортно быть голой", ведь "все такими родились". Артистка также прокомментировала слухи о беременности и пластических операциях.

Нет, друзья, я не сделала пластику груди за неделю, и я не беременна. У меня есть грудь на этих фото, потому что я люблю поесть. Прежде чем я покажу вам больше фотографий своего тела, я бы хотела, чтобы вы поняли мой посыл. Мне кажется, многие превратно воспринимают момент, когда женщина хочет сбросить с себя одежду. Я сейчас говорю не о стриптизе или выступлениях. А о моментах, когда ты, например, едешь летом в машине и хочешь снять с себя эту чертову рубашку с длинным рукавом, – пишет Бритни.

Бритни Спирс разделась перед камерой / Фото: instagram.com/britneyspears

По словам артистки, так часто бывало на ее выступлениях. Спирс оголялась перед публикой, но не всегда чувствовала себя уверенной.

Выступления заставили меня сильно стесняться своего тела, думать, что я непривлекательна. Думаю, вам интересно, почему я обнажаю свое тело сейчас. Я хотела видеть себя в более легком свете, обнаженной, такой, какой я и родилась. Когда я смотрю на эти фото, то понимаю, что боль, слезы и тяжелое бремя – это не про меня. Я не собираюсь делать фото топлес до конца жизни, но это чертовски помогает, когда ты хочешь просветлиться, – отметила Спирс.

В комментариях Бритни поддержали многие ее поклонники и приверженцы движения за ее свободу от опеки отца – #FreeBritney.

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