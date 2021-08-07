Отец Бритни снова хочет отправить ее в психлечебницу

Пока поп-звезда 00-х лечит свою социофобию, ее отец – Джейми Спирс – стоит на своем: он не намерен просто так отказаться от опекунства. Более того, он заявил о нестабильном психическом состоянии здоровья исполнительницы.
Оказывается, что недавно Джейми Спирс обсуждал возможность вернуть дочь в психиатрическую больницу, пишет Page Six. Аргументировал он это тем, что Бритни якобы не принимает лекарства, не прислушивается к рекомендациям врачей и даже не хочет с ними встречаться.
Издание отмечает, что эту информацию Джейми Спирсу предоставила временная опекунша Бритни – Джоди Монтгомери, которая обратилась к нему за помощью в разрешении этой ситуации.
Мисс Монтгомери казалась очень расстроенной: она выразила беспокойство поведением моей дочери и ее психическим здоровьем, – сообщил Джейми Спирс в заявлении суду.
При этом Джоди Монтгомери и ее адвокат заявили, что отец Бритни "исказил" ситуацию, дабы использовать это в своих интересах.
Почему Бритни Спирс хочет лишить отца права опеки
Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца – она не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей и прочее.
В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.
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