Брітні Спірс роздяглася перед камерою і прикрила пишні груди трояндою: фото

Брітні Спірс показала пишний бюст і пояснила, навіщо оголюється / Фото: instagram.com/britneyspears

Поп-співачка, яка збирається дати інтерв'ю Опрі Вінфрі, пояснила, чому раптом вирішила опублікувати серію настільки відвертих фото. У великому зверненні до своїх фанатів в Instagram Брітні Спірс заявила, що їй "комфортно бути голою", адже "все такими народилися". Артистка також прокоментувала чутки про вагітність і пластичні операції.

Ні, друзі, я не зробила пластику грудей за тиждень, і я не вагітна. У мене є груди на цих фото, тому що я люблю поїсти. Перш ніж я покажу вам всі більше фотографій свого тіла, я б хотіла, щоб ви зрозуміли мій посил. Мені здається, багато перекручено сприймають момент, коли жінка хоче скинути з себе одяг. Я зараз говорю не про стриптиз або виступи. А про моменти, коли ти, наприклад, їдеш влітку в машині і хочеш зняти з себе цю чортову сорочку з довгим рукавом, – пише Брітні.

Брітні Спірс роздяглася перед камерою / Фото: instagram.com/britneyspears

За словами артистки, так часто бувало на її виступах. Спірс оголювалися перед публікою, але не завжди відчувала себе впевненою.

Виступи змусили мене сильно соромитися свого тіла, думати, що я неприваблива. Думаю, вам цікаво, чому я відкриваю своє тіло зараз. Я хотіла бачити себе в більш легкому світлі, оголеною, такою, якою я і народилася. Коли я дивлюся на ці фото, то розумію, що біль, сльози і важкий тягар – це не про мене. Я не збираюся робити фото топлес до кінця життя, але це до біса допомагає, коли ти хочеш просвітлитися, – зазначила Спірс.

У коментарях Брітні підтримали багато її шанувальників і прихильників руху за її свободу від опіки батька – #FreeBritney.

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