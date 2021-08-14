Бужинскую не пригласили участвовать в концерте ко Дню Независимости: Меня просто вычеркнули

Катерина Бужинская рассказала, почему ее не будет на концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: Instagram/buzhynska

Катерина Бужинская три месяца назад писала режиссеру концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України" с просьбой включить песню "Україна – це ми!" в шоу, но певице отказали.

А когда она упомянула своих не менее легендарных коллег по сцене, ее попросили "не морочить голову".

Больно и обидно, что меня просто вычеркнули. А песни "Як у нас на Україні", "Україна-вишиванка", "Діти за мир у всьому світі" – их же поют на протяжении 10-15-20 лет... Это несправедливо, – сказала Бужинская в интервью КП.

Катерина Бужинська – Україна-це ми!

По словам артистки, организаторы шоу к 30-летию Независимости Украины выбрали молодых исполнителей, которых в 90-х еще никто не знал.

Почему молодые, которых в 90-х еще никто и не знал, – там, а нашего пласта традиционной культуры, которая несет добро и позитив, а не раздевание на сцене, нет? – заявила Катерина Бужинская.

После того как режиссер праздничного шоу Катя Царик прояснила скандал с Green Grey, которых убрали из концерта ко Дню Независимости Украины, она рассказала, какие артисты отказались выступать на мероприятии.

Так, на шоу в НСК "Олимпийском" 24 августа зрители не увидят "Бумбокс", "Плач Єремії", "Друга ріка", Onuka, "Антитіла". И если у большинства уже были запланированы выступления в других городах, то "Бумбокс", по словам Царик, "корректно отказалась от участия".

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