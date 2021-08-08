На шоу ко Дню Независимости соединят народные и современные танцы. Как – рассказал главный хореограф

Главный перфоманс этого лета – концерт к 30-летию Независимости Украины пройдет на НСК "Олимпийском" с участием самых популярных артистов страны

Главный хореограф Дня Независимости прокомментировал подготовку к празднику / Фото: instagram.com/muzvar.ua

До масштабного концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України" осталось всего несколько недель. Режиссер Катя Царик, которая отвечает за весь процесс подготовки, ранее поделилась некоторыми секретами.

А вот о танцевальной составляющей в интервью Muzvar рассказал главный хореограф Руслан Махов. Он признается:

Для меня очень важно подчеркнуть легендарных артистов, количество которых зашкаливает на этом мероприятии, именно номерами, хореографией. Конечно, хочется привнести в шоу современное видение, но при этом стараемся не потерять тот колорит и важность эпохи, в которой создавалась музыка.

Всего в шоу будут задействованы около 40 танцоров. Постановки будут самые разные, с акробатикой, народными и более современными движениями.