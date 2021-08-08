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На шоу ко Дню Независимости соединят народные и современные танцы. Как – рассказал главный хореограф

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
8 августа, 09:48
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Главный перфоманс этого лета – концерт к 30-летию Независимости Украины пройдет на НСК "Олимпийском" с участием самых популярных артистов страны
Главный хореограф Дня Независимости прокомментировал подготовку к празднику
Главный хореограф Дня Независимости прокомментировал подготовку к празднику / Фото: instagram.com/muzvar.ua

До масштабного концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України" осталось всего несколько недель. Режиссер Катя Царик, которая отвечает за весь процесс подготовки, ранее поделилась некоторыми секретами.

А вот о танцевальной составляющей в интервью Muzvar рассказал главный хореограф Руслан Махов. Он признается:

Для меня очень важно подчеркнуть легендарных артистов, количество которых зашкаливает на этом мероприятии, именно номерами, хореографией. Конечно, хочется привнести в шоу современное видение, но при этом стараемся не потерять тот колорит и важность эпохи, в которой создавалась музыка.

Всего в шоу будут задействованы около 40 танцоров. Постановки будут самые разные, с акробатикой, народными и более современными движениями.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

Катя Царик режиссер концерта ко Дню Независимости Украины
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