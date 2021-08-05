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Режиссер шоу ко Дню Независимости Украины о том, как выбирали артистов и в чем изюминка концерта

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
5 августа, 12:30
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До масштабного концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України" осталось всего несколько недель. Режиссер шоу поделилась деталями концерта
Катя Царик рассказала о концерте ко Дню Независимости Украины
Катя Царик рассказала о концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/katyatsarik

На днях наконец-то стало известно, какие звезды выступят на шоу ко Дню Независимости Украины на "Олимпийском". Теперь режиссер мероприятия Катя Царик прокомментировала, как выбирали артистов для концерта, а также в чем будет заключаться его главная изюминка.

По словам Кати Царик, выбор артиста был самым сложным этапом. Поэтому организаторы готовились к тому, что недопонимания неизбежны. Поскольку концерт длится всего лишь три часа, всех артистов, которых хотели бы видеть на сцене, пригласить не удалось. Об этом режиссер рассказала изданию "КП в Украине".

Вроде бы три часа и много, но знаковых музыкальных произведений, созданных за 30 лет независимости и ранее, тоже очень-очень много. Это сложная миссия – выбрать, какая песня прозвучит, а какая – нет и почему. В любом случае, как ни крути, это субъективная вещь. Но, во-первых, мы отталкивались от идеи: легендарные песни исполняются артистами, которые уже сами стали легендами, или же молодыми исполнителями, которые очень ярко заявили о себе в последние годы, – рассказала Катя Царик.

Режиссер отметила, что когда список артистов был создан, то они поняли, что шоу будет длиться сутки, если все выступят. Поэтому лонглист пришлось сократить.

Главной особенностью концерта будет то, что преимущественно песни будут лишь на украинском языке.

В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках, – поделилась режиссер.

Конферанса, ведущих и перерывов на шоу тоже не будет. Организаторы решили отойти от устаревшего формата и сделать шоу более технологичным и театральным.

Как уже ранее стало известно, на шоу выступят такие артисты, как Руслана, Джамала, Тарас Петриненко, участники "Евровидения-2021" Go_A и многие другие полюбившиеся украинцам артисты.

Go_A выступят на концерте к 30-летию независимости Украины
Go_A выступят на концерте к 30-летию независимости Украины / Фото: instagram.com/go_a_band

Шоу состоится на НСК "Олимпийский" в 18:00.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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