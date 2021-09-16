Бузова похвасталась подарком от тайного поклонника и нарвалась на хейт: Пустая трата денег

Тайный поклонник подарил Ольге Бузовой роскошный букет роз / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, чей образ недавно захейтили в Сети, не раскрыла, от кого получила подарок, и сделала вид, что не знает имени отправителя. Поклонник не оставил даже никакой записки, не желая выдавать себя. Но в Instagram букет она не могла не запостить.

Тот случай, когда ночной звонок в дверь оказался приятным. Любите ли вы цветы так, как люблю их я? – подписала снимок телеведущая.

Ольга Бузова похвасталась букетом роз от тайного поклонника / Фото: instagram.com/buzova86

В комментариях многие не оценили такой букет. В Сети считают, что телеведущая сама себе заказала цветы.

"Сама себе заказала"

"Опять себе букетик прикупила"

"Пустая трата денег"

Напомним, о личной жизни Ольги Бузовой после расставания с блогером Давой ничего неизвестно. Блогер и телеведущая находились в длительных отношениях и даже сыграли свадьбу на Мальдивах, но в начале этого года пара со скандалом рассталась.

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